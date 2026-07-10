Harry Kane kariyerinin zirvesinde: İngiliz golcünün başarısının sırları

·26·Spor
Harry Kane kariyerinin zirvesinde: İngiliz golcünün başarısının sırları

İngiltere Milli Takımı ve Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi formunu sergiliyor. Dünya Kupası maçlarında da yüksek performans gösteren golcü, geçmişteki eleştirileri geride bırakarak gerçek gücünü ortaya koyuyor. Eski futbolcu Danny Murphy, GOAL'e verdiği röportajda Kane'in neden şu anda kariyerinin zirvesinde olduğunu açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Uzmanlara göre, 32 yaşındaki golcünün bu muazzam sonuçlarının arkasında iki temel faktör yatıyor. Birincisi, Harry Kane bu sezon sakatlıklardan neredeyse tamamen uzak kaldı. Önceki büyük turnuvalarda genellikle küçük sakatlıklarla oynayan veya fiziksel olarak yorgun görünen oyuncu, bu kez en iyi fiziksel kondisyonuyla sahaya çıktı.

Bayern faktörü ve fiziksel durum

İkinci önemli faktör ise Bayern Münih'teki oyun tarzı olarak gösteriliyor. Danny Murphy, Alman devinin birçok maçta baskın olması nedeniyle Kane'in Tottenham dönemindeki gibi aşırı fiziksel efor sarf etmek zorunda kalmadığını belirtiyor. Bu durum, enerjisini en kritik anlarda gol atmak için saklamasına olanak tanıyor.

İstatistiklere göre Harry Kane, Bayern Münih formasıyla çıktığı 147 maçta 146 gol atmayı başardı. Sadece geçen sezon 61 kez rakip fileleri havalandırdı. Allianz Arena'da kazandığı iki Bundesliga şampiyonluğu, kariyerindeki kupa eksikliğini gidermeye başladı.

Milli takım düzeyinde de Kane rekorları kırmaya devam ediyor. Şu anda 119 maça çıkarak efsanevi Peter Shilton'ın rekoruna yaklaştı. 85 golle İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 6 gol atmayı başardı.

Altın Top ve tarihi fırsat

İngiltere Milli Takımı, Cumartesi günü çeyrek finalde Norveç ile karşılaşacak. Kane liderliğindeki takım Kuzey Amerika'daki turnuvayı kazanırsa, sadece bir milli takım efsanesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda prestijli Altın Top (Ballon d’Or) ödülünün de ana adayı olması bekleniyor.

Uzmanlar Harry Kane'in mevcut durumunu şöyle değerlendiriyor:

  • Yüksek fiziksel hazırlık seviyesi;
  • Sakatlıkların olmaması;
  • Kulüp düzeyinde doğru seçilmiş taktiksel yaklaşım;
  • Zihinsel dinginlik ve tecrübe.

Sonuç olarak Harry Kane, 32 yaşında sadece İngiltere'nin değil, dünya futbolunun en tehlikeli golcüsü olduğunu kanıtlıyor. Önündeki temel hedef ise milli takımıyla dünya şampiyonluğuna ulaşmak.

Гарри КейнАнглияБаварияЖаҳон ЧемпионатиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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