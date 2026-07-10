Kylian Mbappe'nin tavsiyesi ve Fransa'nın zaferi: Dembele başarı sırrını açıkladı

Fransa milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı aldığı galibiyetin ardından yarı final biletini garantiledi. Bu karşılaşmada atılan belirleyici gol, sadece bireysel yeteneğin değil, sahadaki doğru stratejik iletişimin bir ürünü oldu. Ousmane Dembele maç sonu röportajında, takım kaptanı Kylian Mbappe'nin verdiği talimatın maçın kaderini nasıl değiştirdiğini anlattı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Karşılaşmanın en kritik anlarında Kylian Mbappe liderlik vasıflarını sergiledi. Maxifoot'un haberine göre, ikinci gol atılmadan birkaç dakika önce Mbappe, Dembele'ye merkeze daha yakın durmasını ve kontra atağa hazır olmasını söyledi. Fransızların hücum hattında beklenmedik bir üstünlük sağlayan şey tam olarak bu talimattı.

Sahadaki stratejik iş birliği

Dembele, M6 kanalına verdiği röportajda durumu şöyle özetledi: "Kylian golden iki-üç dakika önce bana merkezde kalmamı söyledi. Fırsat doğduğunda kontra atağa çıkmayı planlıyorduk. Her şey onun dediği gibi oldu. Mbappe boş alan yaratmak için harika bir manevra yaptı, ben de boşluğu gördüm ve tüm dikkatimi net bir vuruş yapmaya verdim."

Bu galibiyet, Didier Deschamps'ın öğrencilerine üst üste üçüncü kez Dünya Kupası yarı finaline çıkma şansı verdi. Ousmane Dembele, takım kaptanının zihniyeti ve oyuna etkisi hakkında konuşurken Mbappe'yi "korkusuz bir lider" olarak nitelendirdi. Yıldız oyuncu maç sırasında penaltıdan yararlanamamış olsa da, sahadaki genel etkisi ve taktiksel yönlendirmeleri takım için paha biçilemez olmaya devam ediyor.

"O inanılmaz bir futbolcu ve bizim gerçek kaptanımız. Onda kazanan bir zihniyet var ve Kylian Mbappe'den gelecek maçlarda daha fazla gol bekliyoruz," diye ekledi Dembele. Futbolcu, milli takımdaki artan rolü ve sorumluluğu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Hedef şampiyonluk unvanı

Fransa milli takımı oyuncuları şu anda tüm dikkatlerini finale yükselmeye vermiş durumda. Üst üste üçüncü kez yarı finale çıkmak, Fransa futbol tarihindeki özel rekorlardan biri olarak kabul ediliyor. Dembele, takım içindeki atmosferin mükemmel olduğunu ve oyuncuların en büyük hedefleri olan şampiyonluğa odaklandıklarını belirtti.

Fas'a karşı oynanan maç, Fransa'nın sadece bireysel yetenekle değil, takım disiplini ve taktiksel esneklik konusunda da diğer takımlardan ayrıldığını gösterdi. Artık "Horozlar" yarı final hazırlıklarına başladı. Taraftarlar ve uzmanlar, Mbappe ve Dembele ikilisinden sonraki maçlarda da parlak performanslar bekliyor.