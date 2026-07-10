Boşananlar arasında yeni trend: “boşanma yüzüğü”

Son zamanlarda dünyanın bazı ülkelerinde “boşanma yüzüğü” (divorce ring) adı verilen yeni bir trend giderek yaygınlaşıyor. Artık birçok kadın boşandıktan sonra alyansını satmak veya bir kenara kaldırmak yerine, onu yeni bir tasarımla yeniden yaptırmayı tercih ediyor.

Bu fikrin özü, alyanstaki değerli taşın veya metalin korunarak yeni bir tasarıma dönüştürülmesidir. Sonuç olarak bu yüzük, geçmiş bir hayatı değil; yeni bir aşamayı, yeni fırsatları ve kişisel özgürlüğü temsil eden bir sembole dönüşüyor.

Örneğin, Floridalı blogger Deb Marino, alyansındaki elması koruyarak ona kızını simgeleyen bir safir taşı ekletti. Yeni yüzüğü yaptırmak için yaklaşık 3 bin dolar harcadı.

Uzmanlaralyansların ikinci el piyasasında satıldığında genellikle orijinal değerinin sadece yüzde 30'una fiyatlandırıldığını belirtiyor. Bu nedenle birçok kişi, onu ucuza satmak yerine yeniden kullanarak yeni bir anlam kazandırmayı tercih ediyor.

Günümüzde ABD ve Birleşik Krallık'ta birçok kadın boşandıktan sonra kendi bütçesiyle platin veya elmasla süslenmiş yeni bir yüzük yaptırıyor. Bu takıyı yeni bir hayatın, finansal bağımsızlığın ve ileriye doğru atılan cesur adımların sembolü olarak takmayı alışkanlık haline getiriyorlar.