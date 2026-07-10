Boşananlar arasında yeni trend: “boşanma yüzüğü”

·100·Dünya
Boşananlar arasında yeni trend: “boşanma yüzüğü”

Son zamanlarda dünyanın bazı ülkelerinde “boşanma yüzüğü” (divorce ring) adı verilen yeni bir trend giderek yaygınlaşıyor. Artık birçok kadın boşandıktan sonra alyansını satmak veya bir kenara kaldırmak yerine, onu yeni bir tasarımla yeniden yaptırmayı tercih ediyor.

Bu fikrin özü, alyanstaki değerli taşın veya metalin korunarak yeni bir tasarıma dönüştürülmesidir. Sonuç olarak bu yüzük, geçmiş bir hayatı değil; yeni bir aşamayı, yeni fırsatları ve kişisel özgürlüğü temsil eden bir sembole dönüşüyor.

Örneğin, Floridalı blogger Deb Marino, alyansındaki elması koruyarak ona kızını simgeleyen bir safir taşı ekletti. Yeni yüzüğü yaptırmak için yaklaşık 3 bin dolar harcadı.

Uzmanlaralyansların ikinci el piyasasında satıldığında genellikle orijinal değerinin sadece yüzde 30'una fiyatlandırıldığını belirtiyor. Bu nedenle birçok kişi, onu ucuza satmak yerine yeniden kullanarak yeni bir anlam kazandırmayı tercih ediyor.

Günümüzde ABD ve Birleşik Krallık'ta birçok kadın boşandıktan sonra kendi bütçesiyle platin veya elmasla süslenmiş yeni bir yüzük yaptırıyor. Bu takıyı yeni bir hayatın, finansal bağımsızlığın ve ileriye doğru atılan cesur adımların sembolü olarak takmayı alışkanlık haline getiriyorlar.

BoşanmaAlyansModaTrendlerKişisel Gelişim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dalgıç neden deniz yıldızına iğne yapıyor?Dalgıç neden deniz yıldızına iğne yapıyor?Bugün, 12:39İnsandan bile hızlı: Bu örümcekten kaçmak imkansızİnsandan bile hızlı: Bu örümcekten kaçmak imkansızBugün, 12:22Erling Haaland'ın kadın benzerleri sosyal medyada popüler oluyorErling Haaland'ın kadın benzerleri sosyal medyada popüler oluyorBugün, 12:02Ali Hamaney kapalı bir törenle defnedildi: Gizemli yeni lider ve savaşın eşiğindeki İranAli Hamaney kapalı bir törenle defnedildi: Gizemli yeni lider ve savaşın eşiğindeki İranBugün, 10:46“Ailenizle birlikte taşının”: Lukaşenko, Özbekleri yaşamak ve çalışmak için davet etti“Ailenizle birlikte taşının”: Lukaşenko, Özbekleri yaşamak ve çalışmak için davet ettiBugün, 10:28Güney Kore yeni vize türünü başlattı: Kimler 3 yıl yaşayabilir?Güney Kore yeni vize türünü başlattı: Kimler 3 yıl yaşayabilir?Bugün, 10:06
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu