Fas'ın mağlubiyeti Londra ve Paris'te kargaşaya yol açtı

·116·Dünya
Fas'ın mağlubiyeti Londra ve Paris'te kargaşaya yol açtı

Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa milli takımının Fas'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Avrupa'nın birçok büyük şehrinde kargaşa yaşandı.

Özellikle Londra ve Paris sokaklarında bazı Faslı taraftar grupları yolları kapattı, piroteknik ürünler ateşledi ve güvenlik güçlerine cam şişeler ile çeşitli nesneler fırlattı. Polis, durumu kontrol altına almak için ek kuvvetler sevk etti.

Çatışmalar sonucunda bir polis memuru başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ayrıca kargaşaya karışan en az dört kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Benzer durumlar Amsterdam, Lahey, Brüksel ve Rotterdam şehirlerinde de kaydedildi. Paris'te ise güvenliği sağlamak amacıyla 20 bin polis görevlendirildi.

Bu arada Fransa milli takımı taraftarlarının, ülkenin galibiyetini Paris'teki ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutladığı belirtiliyor.

МарокашЛондонПарижAmsterdamБрюссель
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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