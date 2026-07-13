Joe Cole: “İngiltere, Lionel Messi ve Arjantin’i turnuvanın dışına itecek”

·54·Spor
Joe Cole: “İngiltere, Lionel Messi ve Arjantin’i turnuvanın dışına itecek”

Dünya Kupası yarı final aşaması yaklaşırken, futbol dünyasında tartışmalar alevleniyor. İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu Joe Cole, yaklaşan karşılaşma hakkında beklenmedik ve oldukça cesur açıklamalarda bulundu. Cole, “Üç Aslanlar”ın Lionel Messi liderliğindeki Arjantin engelini sorunsuz bir şekilde aşacağına inandığını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Eski futbolcu, “The Rest is Football” podcast'ine katılarak İngiltere'nin sekiz kez “Altın Top” sahibi oyuncuyu “uyutacağını” söyledi. Cole'a göre, Thomas Tuchel'in öğrencilerinin yüksek hızı ve fiziksel üstünlüğü, Albiceleste için belirleyici darbe olacak. Chelsea ve West Ham'ın eski kanat oyuncusu, “Bunu iliklerime kadar hissediyorum, İngiltere yüzde 100 finale çıkacak” diye ekledi.

Hız ve taktiksel üstünlük

Joe Cole'un bu iyimser açıklamasına meslektaşı Micah Richards biraz temkinli yaklaştı. Ancak Cole sözlerinin arkasında durarak, İngiltere'nin mevcut kadrosunun Arjantin'in savunma hattını aşmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Goal.com'un haberine göre, İngilizler çeyrek finalde Jude Bellingham'ın dublesiyle Norveç'i mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

Arjantin ise yarı finale kadar oldukça zorlu bir yoldan geçti. İsviçre ile oynadıkları maçta uzatmalara gitmek zorunda kaldılar. Julian Alvarez ve Lautaro Martinez'in golleriyle galibiyete uzansalar da, Lionel Messi bu turnuvada ilk kez sahadan gol atamadan ayrıldı. Buna rağmen Messi, 8 golle gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ile birlikte zirveyi paylaşıyor.

Uzman görüşleri ve olasılıklar

Herkes Joe Cole'un görüşüne katılmıyor. İskoç eski futbolcu Ally McCoist duruma daha gerçekçi yaklaşarak, İngiltere'yi turnuvada kalan takımlar arasında güç bakımından üçüncü sıraya koydu. Ona göre şu anda Fransa en büyük favori, ancak İngiltere yine de Arjantin'den daha güçlü görünüyor.

“İngiltere şu anda Arjantin'den, özellikle savunma hattında daha üstün. Arjantinlilerin savunması pek sağlam değil, ancak hücumda Messi'nin her an mucize yaratabileceğini unutmamak gerekir. İşte tam da bu noktada dikkatli olunmalı” diyor McCoist. Yaklaşan karşılaşma sadece iki güçlü takımın değil, aynı zamanda iki farklı futbol ekolünün ve felsefesinin çatışmasına sahne olacak.

İngiltere Milli Takımı, 1966'dan beri ilk kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hedefliyor. Thomas Tuchel yönetimindeki takım için bu yarı final, en ciddi sınav olacak. Lionel Messi için ise bu, kariyerindeki son büyük zirveyi fethetmek adına son fırsatlardan biri olabilir.

АнглияАргентинаLionel MessiЖаҳон ЧемпионатиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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