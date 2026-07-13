Uzay keşfinde yeni bir adım: SpaceX Starship V3 uçuşu için son hazırlıklar yapılıyor

·6·Teknoloji
Uzay keşfinde yeni bir adım: SpaceX Starship V3 uçuşu için son hazırlıklar yapılıyor

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, uzay keşif tarihindeki en güçlü roket sistemi olan Starship V3'ün bir sonraki testlerine çok yaklaştı. Şirket tarafından paylaşılan son veriler ve görüntüler, Super Heavy V3 ilk aşamasının başarıyla test edildiğini gösteriyor. Bu süreç, Starship sisteminin on üçüncü uçuşu öncesindeki en kritik teknik aşamalardan biri olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, SpaceX uzmanları Super Heavy güçlendiricisinin statik ateşleme testini (static fire test) gerçekleştirdi. Bu süreçte roketin 33 Raptor motorunun tamamı aynı anda çalıştırıldı. 15 saniye süren test sırasında mühendisler, motorların tam yük altındaki senkronize çalışmasını ve kararlılığını kontrol etmeyi başardılar.

Yayınlanan yüksek kaliteli fotoğraf ve videolarda, güçlendiricinin altından devasa alevlerin ve yoğun duman bulutlarının yükseldiği görülüyor. Statik ateşleme testi, roketi fırlatma rampasından ayırmadan sistemlerinin güvenilirliğini kontrol etmeye olanak tanır. Bu tür testler, uçuş sırasında yaşanabilecek beklenmedik arızaların önlenmesinde hayati bir öneme sahiptir.

Uçuş tarihi ve görev amacı

SpaceX, Starship sisteminin on üçüncü test uçuşunun bu yılın 16 Temmuz tarihinde gerçekleştirilebileceğini duyurdu. Hava koşulları ve teknik göstergeler izin verirse, insanlığın Mars ve Ay yolculuğundaki bir başka önemli adımına tanıklık edeceğiz. Starship V3 versiyonu, öncekilere kıyasla daha gelişmiş teknik özelliklere sahip.

Starship, tamamen yeniden kullanılabilir şekilde tasarlanmış, 70 metrelik Super Heavy güçlendiricisi ve doğrudan Starship uzay aracından oluşan süper ağır bir taşıma sistemidir. Sistemin temel amacı; yükleri ve insanları Dünya yörüngesine, Ay'a ve gelecekte Mars gezegenine ulaştırmaktır. Tamamen yeniden kullanılabilirlik özelliği, uzay uçuşlarının maliyetini ciddi oranda düşürmeye hizmet eder.

Uzay teknolojisi meraklıları için de bu testler büyük bir ilgi uyandırıyor. Dünya çapındaki bu tür teknolojik başarılar, uydu iletişimi ve küresel internet kapsamının (Starlink projesi aracılığıyla) iyileştirilmesinde doğrudan rol oynuyor. Starship projesinin başarısı, gelecekte uluslararası uzay istasyonlarına hizmet verilmesinde ve yeni bilimsel ufukların açılmasında temel faktör olacaktır.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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