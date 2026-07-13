Wimbledon 2026: Jannik Sinner şampiyonluk tahtını korudu

·24·Spor
Wimbledon 2026: Jannik Sinner şampiyonluk tahtını korudu

Londra'da yılın en prestijli tenis turnuvalarından biri olan Wimbledon 2026 sona erdi. Erkekler finalinde gerçek bir tenis draması yaşandı. Dünya bir numarası İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev arasındaki mücadele milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Zamin.uz bu tarihi finalin detaylarını sunuyor.

Diz sakatlığı ve kaderi belirleyen kırılma anları

12 Temmuz'da gerçekleşen karşılaşma dört set sürdü ve oldukça çekişmeli başladı. İlk iki sette her iki tenisçi de son derece güvenli bir oyun sergiledi:

  • 1. Set: Kaderi belirleyen tie-break setinde Zverev üstünlüğü ele geçirdi.

  • 2. Set: Benzer bir durumda bu kez Sinner başarılı oldu ve dengeyi sağladı.

  • 3. Set (Kırılma noktası): Setin ortasında Alexander Zverev çim kortta beklenmedik bir şekilde düşerek dizinden sakatlandı. Ardından kritik bir puanı kaybetti ve rakibine servis kırma şansı verdi. Sonuç olarak set 3:6 skoruyla Sinner'in lehine sonuçlandı.

  • 4. Set: Dördüncü sette de İtalyan tenisçi belirleyici kırılmayı yaparak 6:4 skoruyla üstünlük sağladı ve nihai zaferini ilan etti.

Jannik Sinner, Wimbledon'da üst üste ikinci kez kral!

İtalyan fenomen, kariyerindeki beşinci Grand Slam şampiyonluğunu kazandı ve Londra'da üst üste ikinci yıl rakipsiz olduğunu kanıtladı. Sinner, büyük turnuva finallerinde oldukça soğukkanlı; kariyeri boyunca çıktığı final maçlarında sadece iki kez kaybetti.

Bu karşılaşmanın ardından Sinner ve Zverev'in Grand Slam turnuvalarındaki ikili rekabetinde İtalyan raketin üstünlüğü 4:2 şekline geldi. Hatırlatmak gerekirse, 2025 Avustralya Açık finalinde de Sinner, Zverev'i mağlup etmişti.

Alexander Zverev: Finallerdeki 'lanet' ve tarihi rekor

29 yaşındaki Alexander Zverev için bu, Grand Slam finallerindeki dördüncü mağlubiyet oldu. Kariyerinde 5 kez finale çıkıp bunların 4'ünü kaybetti.

Zverev'in Grand Slam finalleri geçmişi:

Turnuva

Rakip

Sonuç

US Open 2020

Dominic Thiem

Mağlubiyet

Roland Garros 2024

Carlos Alcaraz

Mağlubiyet

Roland Garros 2026 (Haziran)

Paris maçı

Galibiyet (Şampiyon)

Wimbledon 2026

Jannik Sinner

Mağlubiyet

Buna rağmen Zverev, Alman tenis tarihine adını altın harflerle yazdırdı. O, Almanya tarihinde dört Grand Slam turnuvasının finaline de çıkan tek tenisçi unvanına sahip. Hatırlatmak gerekirse, bu yılın Haziran ayında Roland Garros'u kazanarak son 30 yılda Almanya'ya bu şampiyonluğu getiren ilk tenisçi olmuştu (daha önce 1996'da Boris Becker bunu başarmıştı).

Zverev şu anda dünya sıralamasında 3. sırada yer alsa da, Wimbledon sonuçlarına göre güncellenen geçici sıralamada 2. sıraya yükseldi.

Çek derbisi: Kadınlarda yeni şampiyon!

Kadınlar Wimbledon 2026 finali de beklenmedik bir sonuçla bitti. İki vatandaşın karşılaştığı çekişmeli maçta Çekyalı Linda Noskova Karolina Muchova'yı mağlup ederek kariyerindeki ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazandı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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