Mohamed Salah Türkiye'ye mi geliyor? Beşiktaş ihtimali doğdu

·4·Spor
Mohamed Salah Türkiye'ye mi geliyor? Beşiktaş ihtimali doğdu

Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının ardından geleceğiyle ilgili yeni bir merak konusu ortaya çıktı. Haberlere göre, Mısırlı yıldız kariyerine Türkiye Süper Ligi'nde devam edebilir ve ismi İstanbul kulübü Beşiktaş ile anılıyor.

Salah için yeni bir rota belirdi

Gazeteci Kaya Temel'in verdiği bilgiye göre, 34 yaşındaki Mohamed Salah, Beşiktaş kadrosuna katılabilir.

Şu anda oyuncunun menajerinin Türkiye'de olduğu ve olası transfer görüşmelerini yürüttüğü tahmin ediliyor.

Henüz bu transfer resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Salah'ın serbest oyuncu statüsüne yaklaşması ve Liverpool'daki uzun döneminin sona ermesi, etrafındaki ilgiyi daha da artırıyor.

Beşiktaş için nasıl bir transfer olur?

Eğer Beşiktaş, Salah'ı kadrosuna katabilirse, bu Türk futbolundaki en ses getiren transferlerden biri olabilir.

Salah sadece isim için gerekli bir yıldız değil. O hala hücumda hız, tecrübe, bireysel yetenek ve büyük maçların ruhunu sahaya yansıtabilen bir oyuncu.

Böyle bir transfer Beşiktaş'a sadece sahada değil; pazarlama, taraftar ilgisi ve uluslararası imaj açısından da büyük bir ivme kazandırabilir.

Liverpool dönemi sona erdi

Bilgi olarak, Salah 2025/2026 sezonunun sona ermesinin ardından Liverpool'dan ayrıldı.

Geçen sezon Merseyside ekibiyle 41 maça çıktı, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Bu rakamlar önceki süper sezonlarıyla kıyaslandığında düşük görünebilir. Ancak 34 yaşındaki bir futbolcu için hala çift haneli gol ve asist katkısı ciddi bir seviye. Basitçe ifade etmek gerekirse, 'performans düştü' denebilir ama 'kariyer bitti' demek için henüz çok erken.

Neden Türkiye?

Türkiye Süper Ligi son yıllarda büyük isimleri çekme konusunda oldukça aktif. İstanbul kulüpleri, tecrübeli yıldızlar aracılığıyla hem sonuç hem de küresel ilgi kazanmaya çalışıyor.

Salah gibi bir futbolcunun gelişi ise lige bambaşka bir seviyede ilgi getirecektir.

Buradaki temel mesele; mali şartlar, futbolcunun sportif hırsı ve bir sonraki aşamada nasıl bir projeyi tercih edeceği olacaktır.

Salah'ın kararı herkesi heyecanlandırıyor

Mohamed Salah, Liverpool'daki kariyeri boyunca kulüp efsanesi haline geldi. Şimdi ise kariyerinin yeni sayfasını nerede açacağı büyük bir soru işareti.

Beşiktaş opsiyonu henüz resmi bir transfer değil ancak bu haberin kendisi bile futbol piyasasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Şimdi asıl soru şu: Salah Avrupa futbolunda yeni bir büyük meydan okumayı mı kabul edecek, yoksa kariyerinin bir sonraki aşaması için başka bir yol mu seçecek?

Mohamed SalahBeşiktaşSüper LigLiverpoolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli olduAbdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli olduBugün, 11:02Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya yarı final maçını kim yönetecek?Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya yarı final maçını kim yönetecek?Bugün, 10:46McGregor şokta: Holloway mağlubiyeti sonrası ilk sözleriMcGregor şokta: Holloway mağlubiyeti sonrası ilk sözleriBugün, 10:43Olise Bayern'den görüşme talep etti: Büyük bir karar mı yaklaşıyor?Olise Bayern'den görüşme talep etti: Büyük bir karar mı yaklaşıyor?Bugün, 10:40Bilić Hırvatistan'a geri dönüyor: Yeni bir dönem mi başlıyor?Bilić Hırvatistan'a geri dönüyor: Yeni bir dönem mi başlıyor?Bugün, 10:34Florentino Pérez döneminde Real Madrid'de en çok galibiyet alan teknik direktörlerFlorentino Pérez döneminde Real Madrid'de en çok galibiyet alan teknik direktörlerBugün, 09:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı