Mohamed Salah Türkiye'ye mi geliyor? Beşiktaş ihtimali doğdu

Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasının ardından geleceğiyle ilgili yeni bir merak konusu ortaya çıktı. Haberlere göre, Mısırlı yıldız kariyerine Türkiye Süper Ligi'nde devam edebilir ve ismi İstanbul kulübü Beşiktaş ile anılıyor.

Salah için yeni bir rota belirdi

Gazeteci Kaya Temel'in verdiği bilgiye göre, 34 yaşındaki Mohamed Salah, Beşiktaş kadrosuna katılabilir.

Şu anda oyuncunun menajerinin Türkiye'de olduğu ve olası transfer görüşmelerini yürüttüğü tahmin ediliyor.

Henüz bu transfer resmi olarak doğrulanmadı. Ancak Salah'ın serbest oyuncu statüsüne yaklaşması ve Liverpool'daki uzun döneminin sona ermesi, etrafındaki ilgiyi daha da artırıyor.

Beşiktaş için nasıl bir transfer olur?

Eğer Beşiktaş, Salah'ı kadrosuna katabilirse, bu Türk futbolundaki en ses getiren transferlerden biri olabilir.

Salah sadece isim için gerekli bir yıldız değil. O hala hücumda hız, tecrübe, bireysel yetenek ve büyük maçların ruhunu sahaya yansıtabilen bir oyuncu.

Böyle bir transfer Beşiktaş'a sadece sahada değil; pazarlama, taraftar ilgisi ve uluslararası imaj açısından da büyük bir ivme kazandırabilir.

Liverpool dönemi sona erdi

Bilgi olarak, Salah 2025/2026 sezonunun sona ermesinin ardından Liverpool'dan ayrıldı.

Geçen sezon Merseyside ekibiyle 41 maça çıktı, 12 gol attı ve 10 asist yaptı.

Bu rakamlar önceki süper sezonlarıyla kıyaslandığında düşük görünebilir. Ancak 34 yaşındaki bir futbolcu için hala çift haneli gol ve asist katkısı ciddi bir seviye. Basitçe ifade etmek gerekirse, 'performans düştü' denebilir ama 'kariyer bitti' demek için henüz çok erken.

Neden Türkiye?

Türkiye Süper Ligi son yıllarda büyük isimleri çekme konusunda oldukça aktif. İstanbul kulüpleri, tecrübeli yıldızlar aracılığıyla hem sonuç hem de küresel ilgi kazanmaya çalışıyor.

Salah gibi bir futbolcunun gelişi ise lige bambaşka bir seviyede ilgi getirecektir.

Buradaki temel mesele; mali şartlar, futbolcunun sportif hırsı ve bir sonraki aşamada nasıl bir projeyi tercih edeceği olacaktır.

Salah'ın kararı herkesi heyecanlandırıyor

Mohamed Salah, Liverpool'daki kariyeri boyunca kulüp efsanesi haline geldi. Şimdi ise kariyerinin yeni sayfasını nerede açacağı büyük bir soru işareti.

Beşiktaş opsiyonu henüz resmi bir transfer değil ancak bu haberin kendisi bile futbol piyasasında hararetli tartışmalara yol açtı.

Şimdi asıl soru şu: Salah Avrupa futbolunda yeni bir büyük meydan okumayı mı kabul edecek, yoksa kariyerinin bir sonraki aşaması için başka bir yol mu seçecek?