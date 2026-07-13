Dünya Kupası 2026: Fransa - İspanya yarı final maçını kim yönetecek?

Dünya Kupası 2026 yarı finalindeki en büyük karşılaşmalardan biri için hakem ekibi belli oldu. Fransa ile İspanya arasındaki maçı Salvadorlu Ivan Barton'ın yönetmesi bekleniyor.

Büyük maç, büyük sorumluluk

FIFA, 2026 Dünya Kupası yarı final aşamasındaki Fransa - İspanya karşılaşması için hakem ekibini atadı.

Maçın orta hakemi olarak Ivan Barton görev yapacak. Sahada kendisine David Moran ve Antonio Pupiro yardımcı olacak.

Bu karşılaşma, yarı final statüsü, takımların seviyesi ve final bileti nedeniyle hakemler için de büyük bir sınav olacak. Bu tür maçlarda her düdük, her VAR kararı ve hatta küçük fauller bile büyük tartışmalara yol açabilir.

Hakem ekibi

Görev Hakem Orta hakem Ivan Barton 1. Yardımcı hakem David Moran 2. Yardımcı hakem Antonio Pupiro Dördüncü hakem Glenn Nyberg Yedek yardımcı hakem Mahbod Beigi

Dördüncü hakem görevini İsveçli Glenn Nyberg üstlenecek. Yedek yardımcı hakem olarak ise İsveç temsilcisi Mahbod Beigi görev yapacak.

Maç ne zaman başlayacak?

Fransa ile İspanya arasındaki yarı final mücadelesi 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 00:00'da başlayacak.

Karşılaşma Dallas Stadium'da oynanacak. Kazanan takım Dünya Kupası 2026 finaline yükselecek.

Burada heyecan dorukta: Bir tarafta Fransa'nın güçlü kadrosu, diğer tarafta İspanya'nın topa sahip olma üzerine kurulu oyun stili. Hakem için de maç sadece 'koşup düdük çalmak' değil; yüksek tempo, yoğun ikili mücadeleler ve maksimum baskı olacak.

Yarı finalde ilk 4 takım

Daha önce Dünya Kupası yarı finalinde ilk kez FIFA sıralamasındaki ilk 4 takımın yer alacağı açıklanmıştı.

Bu durum, Dünya Kupası 2026'nın final aşamasını daha da ilgi çekici kılıyor. Çünkü yarı finalde tesadüfi takımlar değil, turnuvanın en güçlü ve en istikrarlı milli takımları karşı karşıya geliyor.

Barton için büyük fırsat

Ivan Barton için Fransa - İspanya mücadelesi, kariyerindeki en prestijli maçlardan biri olabilir.

Dünya Kupası yarı finalini yönetmek, her hakem için büyük bir güven göstergesidir. Şimdi Barton'dan beklenen basit: oyunu hissetmek, baskı altında ezilmemek ve futbolu gereksiz yere durdurmamak.

Yarı finalde hata payı çok düşüktür. Tek bir yanlış karar sadece maçın kaderini değil, tüm turnuvanın tartışma konusunu değiştirebilir.

Finale bir adım kaldı

Fransa ile İspanya arasındaki mücadele, Dünya Kupası 2026'nın en çok beklenen maçlarından biri. Hakem ekibinin açıklanmasıyla birlikte karşılaşmaya olan ilgi daha da arttı.

Şimdi tek bir soru var: Sahada yıldızlar mı konuşacak, yoksa yarı finalin kaderini hakem kararları mı belirleyecek?