Hindistan'da bir günlük ulusal yas ilan edildi

·4·Dünya
Hindistan'da bir günlük ulusal yas ilan edildi

Hindistan hükümeti, Katar Emiri'nin babası ve ülkenin eski lideri Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin vefatı nedeniyle 13 Temmuz'u bir günlük ulusal yas günü ilan etti.

Bu bilgi TASS tarafından duyuruldu.

Resmi karara göre, yas günü boyunca ülkedeki tüm devlet binalarında Hindistan bayrağı yarıya indirilecek. Ayrıca, aynı gün yapılması planlanan tüm resmi eğlence etkinlikleri de iptal edildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi taziye mesajı yayınlayarak merhumu, Hindistan'ın yakın bir dostu ve ileri görüşlü bir lider olarak nitelendirdi. Modi, Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin bölgenin kalkınmasına ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine olan katkılarına özellikle vurgu yaptı.

Daha önce Katar Emirlik Divanı, Şeyh Hamad bin Halife El Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiğini duyurmuştu. 1995-2013 yılları arasında Katar'ı yöneten Sani, Haziran 2013'te tahtı kendi isteğiyle oğlu mevcut Emir Şeyh Temim bin Hamad El Sani'ye devretmişti. O tarihten sonra resmen 'Emir'in Babası' unvanını almıştı.

HindistanKatarŞeyh Hamad bin Halife El SaniNarendra ModiUlusal Yas
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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