Hürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenledi

·6·Dünya
Hürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenledi

Orta Doğu'daki askeri ve siyasi durum en üst noktaya ulaştı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran topraklarında bulunan tesislere yeni hava saldırıları düzenlendiğini resmen açıkladı. Washington, bu operasyonun İran'ın sivil ve ticari gemilere yönelik tehdit oluşturma kapasitesini sınırlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Bu büyük askeri çatışmanın ardından bölgede durum gerginleşti. Zamin.uz olayların en sıcak detaylarını sunuyor.

İran şehirlerinde şiddetli patlamalar ve can kayıpları

CENTCOM'un verilerine göre, son hava saldırıları ABD Başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatıyla gerçekleştirildi. Saldırılar, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçen gemilerin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

İran devlet televizyonunun (IRIB) haberine göre, aşağıdaki bölgelerde şiddetli patlamalar meydana geldi:

  • Bandar Abbas liman şehrinin batı kısmı;

  • Sirik şehri çevresi;

  • Keşm Adası ve boğaza komşu Jask şehri.

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IİMO) tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD saldırısı sonucunda Keşm Adası'nda bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Boğazı kapatma tehdidi: Dünya petrol ticareti tehlikede

Çatışmanın ardından IİMO, dünya ekonomisine darbe vurabilecek bir açıklama yaptı. Buna göre, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın «ABD'nin bölgedeki müdahalesi sona erene kadar kapalı kalacağı» duyuruldu.

Ancak ABD tarafı bu iddiayı derhal reddetti. CENTCOM ve Başkan Donald Trump, boğazın İran'ın kontrolünde olmadığını ve uluslararası deniz trafiğinin normal şekilde devam ettiğini vurguladı.

İran'ın komşu ülkelerdeki ABD tesislerine misilleme saldırıları

ABD ordusu 12 Temmuz'da İran topraklarındaki yaklaşık 140 askeri tesise (füze ve drone depoları dahil) saldırmıştı. Bu, ABD'nin GFS Galaxy konteyner gemisine İran tarafından yapılan saldırıya bir cevaptı.

Buna karşılık Tahran da boş durmadı. İran, Katar, Umman ve Ürdün güzergahındaki ABD askerlerinin kullandığı hedeflere füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Saldırıya uğrayan ana tesisler:

  1. Katar'daki «El-Udeyd» hava üssü

  2. Umman'ın «Dukm» limanındaki tesisler

Ayrıca Tahran, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin daha devre dışı bırakıldığını iddia ediyor.

Ateşkes bozuldu: Trump anlaşmayı iptal etti

Aslında, bu yılın 17 Haziran tarihinde ABD ile İran arasında barış ve güvenli navigasyon konusunda bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak 25 Haziran'dan itibaren durum yeniden gerginleşti. Taraflar birbirini ateşkesi bozmakla suçluyor.

Yakın zamanda düzenlenen NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptının fiilen geçerliliğini yitirdiğini ve İran'a yönelik petrol yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girdiğini açıkladı. 11 Temmuz'da yapılan kapalı görüşmeler ise sonuçsuz kaldı.

Çatışmanın kısa kronolojisi:

Tarih

Olayların gelişimi

Sonuç / Durum

17 Haziran

ABD ve İran arasında ateşkes imzalandı

Güvenliği yeniden sağlamak hedeflenmişti

25 Haziran

İran'ın ticari gemilere saldırıları başladı

Ateşkes şartları ihlal edildi

8 Temmuz

Donald Trump yaptırımları yeniden yürürlüğe koydu

Anlaşma geçerliliğini yitirdi

12 Temmuz

ABD, İran'ın 140 tesisini vurdu

Füze ve drone depoları imha edildi

Yeni açıklama

İran, Katar ve Umman'daki ABD üslerini vurdu

Boğazı kapatma tehdidinde bulunuluyor

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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