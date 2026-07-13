McGregor şokta: Holloway mağlubiyeti sonrası ilk sözleri

·31·Spor
McGregor şokta: Holloway mağlubiyeti sonrası ilk sözleri

Eski UFC şampiyonu Conor McGregor, oktagona büyük dönüşünü bir galibiyetle başlatmak istiyordu. Ancak Max Holloway'e karşı yapılan dövüş, ilk dakikadan itibaren beklenmedik bir senaryoya dönüştü: İrlandalı sporcu dizinden sakatlanarak teknik nakavtla mağlup oldu.

“Neler olduğuna hala inanamıyorum”

McGregor, maç sonrası yaptığı açıklamada bu sonucun kendisini derinden sarstığını gizlemedi. Dövüşe hazırlık seviyesinin iyi olduğunu ve kendini formda hissettiğini vurguladı.

“Bu dövüşe o kadar iyi hazırlanmıştım ki, neler olduğuna hala inanamıyorum. Formda olmadığımı söyleyenlerin sözleri tamamen saçmalık” dedi Conor.

İrlandalı dövüşçü, oktagona sakin, hazır ve kendine güvenerek çıktığını belirtti. Ancak ilk saniyelerdeki sakatlık planı tamamen değiştirdi.

Her şey bir anda değişti

McGregor, Holloway'e karşı dövüşün başında dizinden sakatlandı. Bu nedenle hakem maçı durdurdu ve galibiyet teknik nakavtla Max Holloway'e verildi.

Bu durum hem hayranlar için hem de McGregor'ın kendisi için ağır bir darbe oldu. Çünkü çoğu kişi onun dönüşünü uzun süredir bekliyordu ve dövüş, gerçek bir çarpışmaya dönüşmeden sona erdi.

Spordaki en acı verici şey de bu: Bazen yıllarca beklenen geri dönüş, birkaç saniyede “yükleniyor...” durumunda kalabiliyor.

Conor eleştirilere yanıt verdi

Maçtan sonra McGregor'ın hazırlığı, fiziksel durumu ve geleceği hakkında çeşitli fikirler öne sürüldü. Ancak o, bu iddiaları reddetti.

Ona göre sorun hazırlıkta değil, beklenmedik sakatlıktaydı.

“Sakin, hazır ve kendime güvenerek dövüşe çıkmıştım. Yaşanan olaydan dolayı çok şaşkınım” diye yazdı McGregor.

Bu açıklamayla Conor, hayranlarına ana mesajı verdi: Bu mağlubiyeti kariyerinin sonu olarak kabul etmiyor.

“Kesinlikle geri döneceğim”

McGregor, açıklamasında pes etmeyeceğini de özellikle vurguladı. Sakatlıktan sonra iyileşip tekrar oktagona dönme niyetinde olduğunu belirtti.

“Ancak pes etmeyeceğim. Bu sınavı geçeceğim ve kendimi kaybetmeyeceğim. Kesinlikle geri döneceğim” dedi.

Bu sözler Conor'ın alışıldık dövüşçü ruhunu hatırlatıyor. Ancak artık mesele sadece karakter değil; iyileşme süreci, yaş, rekabet ve UFC'deki gelecek planları da büyük önem taşıyor.

Holloway kazandı ama sorular kaldı

Max Holloway resmen kazandı. Ancak dövüş tam olarak devam etmediği için bu sonuç etrafındaki tartışmalar uzun süre devam edebilir.

Hayranlar için temel sorular hala açık: Sakatlık olmasaydı dövüş nasıl geçerdi? McGregor gerçekten iyi formda mıydı? Tekrar üst seviyeye dönebilir mi?

Cevaplar ise Conor'ın iyileşme sürecine ve sonraki kararına bağlı olacak.

McGregor için en zor sınav başladı

Conor McGregor kariyeri boyunca büyük zaferler de ağır mağlubiyetler de gördü. Ancak bu seferki durum farklı: Oktagonda kendini göstermeye fırsat bulamadan sakatlık nedeniyle durmak zorunda kaldı.

Şimdi önünde bir başka büyük sınav var: Vücudunu iyileştirmek, ruhen yıkılmamak ve hayranlarına söz verdiği dönüşü gerçekleştirmek.

Conor “kesinlikle geri döneceğim” dedi. Şimdi tüm soru şu: Bu dönüş yeni bir büyük şov mu olacak yoksa UFC'deki son girişimlerinden biri mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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