Bakü'de şoför yolcuları otobüste bırakıp sigara içmeye gitti

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir otobüs şoförünün alışılmadık davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre, 13 numaralı otobüste seyahat eden yolculardan biri yanlışlıkla "Dur" düğmesine bastı. Bunun üzerine şoför otobüsü durakta durdurdu, kapıları kilitledi ve tüm yolcuları içeride bırakarak dışarı çıkıp sigara içmeye başladı.

Bu durum otobüs içerisinde tepkilere ve tartışmalara yol açtı.

Olayla ilgili yapılan idari soruşturmada şoförün görevini ağır şekilde ihmal ettiği tespit edildi. Sonuç olarak şoför hakkında gerekli disiplin işlemlerinin uygulandığı bildirildi.