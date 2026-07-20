Koreyalı bilim insanları 10 saniyede giyilebilen kıyafet geliştirdi

Güney Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (KAIST) ile Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, insanların ellerini kullanmadan giyinmelerine yardımcı olan yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Yazarlar, yeni sistemin bir kişiyi tamamen giydirmesinin yaklaşık 10 saniye sürdüğünü belirtiyor.

Teknolojinin temel sırrı, kumaşın içine yerleştirilmiş, sarmaşık bitkilerinin dallarına benzeyen özel yumuşak tüplerdedir. Hava basıncının etkisiyle bu tüpler düzleşerek vücut boyunca kaymaya başlar ve tıpkı bir sarmaşığın ağaca veya direğe sarılması gibi kıyafeti yavaşça insan vücuduna çekerek giydirir.

Projenin yazarı Kim Nam-Gyun, bu fikrin yağmurlu bir günde aklına geldiğini söylüyor. Bilim insanı bisiklet sürerken, yağmurluğun kendi kendine giyilmesinin ne kadar rahat olabileceğini düşünmüş. Birkaç yıl sonra bu fikir pratik bir prototipe dönüştü ve araştırma sonuçları IEEE Robotics and Automation Letters bilimsel dergisinde yayımlandı.

Yeni yapı, hareket etme yöntemiyle geleneksel dış iskeletlerden veya robotik manipülatörlerden farklılık gösteriyor. Tüpler kumaşla birlikte tamamen kaymıyor, aksine bitki dalları gibi sadece uçlarından 'büyüyor'. Bu durum, sistemin karmaşık kontrol algoritmalarına veya vücut pozisyonunu takip eden sensörlere ihtiyaç duymadan omuz, dirsek ve diz gibi bükülebilir bölgelerden kolayca geçmesini sağlıyor.

Ayrıca kişinin sabit durması gerekmiyor. Yürüyebilir, oturabilir veya eğilebilir; sistem hareketlerine otomatik olarak uyum sağlar.

Geliştiriciler teknolojiyi kaygan, yapışkan ve pürüzlü yüzeylerde de test etti. Testler sırasında tüplerin vücudun dar ve karmaşık kısımlarından bile güvenilir bir şekilde geçebildiği kaydedildi.

Uzmanlara göre, bu çalışma birçok alanda büyük pratik öneme sahip olabilir. Özellikle yaşlıların ve engelli bireylerin başkalarının yardımı olmadan bağımsız bir şekilde giyinmelerine olanak tanır.

Bunun yanı sıra, mikroçip üretilen steril laboratuvarlarda çalışanların koruyucu kıyafetleri çok hızlı giymelerine yardımcı olur. Ayrıca acil durum ekipleri ve kurtarma görevlileri için de bu teknoloji zaman tasarrufu açısından büyük önem taşıyabilir. Çünkü böyle durumlarda her saniye hayati bir öneme sahiptir.

Teknoloji şu an laboratuvar prototipi aşamasında olsa da yazarlar, onu tıp uzmanları, kurtarma görevlileri ve diğer meslek gruplarının ihtiyaçlarına göre uyarlamak üzerinde çalışıyor. Proje seri üretim aşamasına ulaşırsa, bu yenilikçi kıyafet gelecekte sıradan bir fermuar veya cırt cırtlı bant gibi iş kıyafetlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelebilir.