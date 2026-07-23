Moskova Bölgesi'ne kitlesel İHA saldırısı: Petrol depolarında yangın çıktı

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Pazartesi gecesi Ukrayna tarafı, Moskova bölgesine insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı bir saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda bölgedeki lojistik tesislerin ve petrol depolarının hasar gördüğü, en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski saldırıları doğrulayarak bunları «uzun menzilli yaptırımlar» olarak nitelendirdi.

Zamin.uz son saatlerdeki tırmanış ve saldırıların sonuçlarına ilişkin detayları sunuyor.

Moskova bölgesindeki saldırıların detayları

Rus ve Ukrayna kaynakları ile ASTRA Telegram kanalının paylaştığı bilgilere göre, Podolsk'taki bir petrol deposuna ve Domodedovo'daki «Yujniye Vrata» sanayi kompleksinde bulunan bir depoya düzenlenen saldırılar büyük yangınlara yol açtı.

İHA sayısı: Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaklaşık 400 Ukrayna İHA'sından 85'inin şehre yaklaşırken, diğerlerinin ise Rusya başkentinden uzakta düşürüldüğünü belirtti.

Yaralılar: Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyov, saldırı sonucunda aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Birkaç konut ve sivil altyapı hasar gördü.

Pazaryeri depoları: Podolsk bölgesindeki Wildberries deposunun da hedef alındığı bildirilmişti, ancak şirket yönetimi lojistik merkezinin saldırıdan sonra normal şekilde çalışmaya devam ettiğini duyurdu.

Volodimir Zelenski: «Bu, uzun menzilli yaptırımlarımızın sonucu»

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya üzerinden Moskova bölgesine düzenlenen saldırıları açıkça doğruladı ve ekonomik tesislere yönelik baskının artacağını belirtti:

Volodimir Zelenski: «Moskova bölgesi. Lojistik tesisler ve petrol deposu üzerinde uzun menzilli yaptırımlarımızın sonuçları var. Rusya'nın şehirlerimize ve halkımıza yönelik her saldırısına adil bir yanıt veriyoruz. Bu savaş sona ermeli ve bu sadece tek bir yolla, yani Rusya üzerindeki baskıyı artırarak mümkündür.»

Zelenski ayrıca Karadeniz'de Rusya'ya ait iki «gölge filo» tankeri ve dört kuru yük gemisinin de vurulduğunu açıkladı.

Füze ve İHA savaşının tırmanışı

Son günlerde iki taraf arasındaki karşılıklı saldırıların kapsamı önemli ölçüde genişledi:

Cumartesi gecesi: Ukrayna, Rusya'nın merkezindeki iki büyük Wildberries deposunu (Tambov bölgesinde 7 kişi hayatını kaybetti ve Moskova yakınlarındaki Elektrostal) ve Noginsk'teki bir petrol deposunu vurmuştu.

Kiev'e balistik saldırı: Bir gün önce Rusya, Kiev'e balistik füzelerle geniş çaplı bir saldırı düzenledi: 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Pavlograd'a ilk hava bombası: Rusya, ilk kez Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine hava bombasıyla saldırdı. Sonuçta 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

ISW analizi: Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) uzmanları, Rusya'nın Temmuz ayında Ukrayna'ya aylık üretim kapasitesinden daha fazla balistik füze fırlattığını ve stoklarını aktif olarak tükettiğini belirtiyor.

Ukrayna'da iç siyasi kriz

Askeri operasyonların yoğunlaştığı bir dönemde, Ukrayna içinde karmaşık bir siyasi durum ortaya çıktı.

Savunma Bakanı Mihail Fedorov'un görevden alınmasının ardından Zelenski hükümeti, üst düzey komuta kademesindeki değişiklikler nedeniyle kamuoyu tepkisi ve protestolarla karşılaştı. Devlet Başkanı Zelenski, iç siyasi krizi çözmek için Bakanlar Kurulu'nda «temel müzakereler» yapacağını belirtti.

Son saldırılar ve sonuçları kronolojisi