Real Madrid yeni deplasman formasını tanıttı: Beklenmedik renk (foto)

Real Madrid, 2026/27 sezonu için tasarlanan yeni deplasman formasını resmen tanıttı. Adidas ile iş birliği içinde geliştirilen forma, alışılagelmiş renklerin dışına çıkarak koyu yeşil ve krem tonlarında hazırlandı.

Yeni tasarımda modern spor stili, kulüp tarihi ve günlük moda unsurlarını birleştirmek hedeflendi. Formalardaki ince detaylar ise görünümüne özel bir karakter kazandırdı.

Ana renk: Koyu yeşil

Real Madrid'in yeni deplasman forması koyu yeşil renkte tasarlandı. Formanın yakasında, omuz kısımlarında ve diğer bazı bölümlerinde krem rengi kullanıldı.

Bu renk uyumu, kulübün geçmiş yıllarda kullandığı tasarımlara bir gönderme yapıyor. Ancak yeni formada bu renkler modern ve minimalist bir tarzda yeniden yorumlandı.

Koyu yeşil zemin formaya ciddi ve klasik bir hava katarken, krem rengi detaylar tasarımı daha belirgin kılıyor.

Formada gizli geometrik desenler bulunuyor

Yeni formanın temel özelliklerinden biri, kumaş üzerine işlenmiş ince geometrik desenlerdir.

Bu desenlerde Real Madrid kulübünün baş harfleri yer alıyor. Semboller uzaktan neredeyse fark edilmiyor ancak yakından bakıldığında formanın genel tasarımına ek bir anlam katıyor.

Böylece kulüp sembolleri büyük ve parlak bir şekilde değil, modern tasarımın içine gizlenmiş bir şekilde yerleştirildi.

Trefoil logosu formaya geri döndü

Formalarda Adidas'ın ikonik Trefoil logosu da yer alıyor.

Kulüp açıklamasına göre bu logo, modern spor teknolojileri, futbol kültürü ve günlük giyim tarzı arasındaki uyumu temsil ediyor.

Trefoil logosunun kullanımı, yeni formanın sadece saha içi için değil, taraftarların günlük hayatta da giyebileceği bir ürün olarak tasarlandığını gösteriyor.

Yaka tasarımına da özel önem verildi

Yeni deplasman formasında modern bir yaka kesimi kullanıldı. Krem rengi süslemelerle ayrılan yaka, formanın genel tarzını tamamlıyor.

Yaka, Adidas logosu ve diğer detayların aynı renk tonunda olması tasarımdaki bütünlüğü koruyor.

Taraftarlar yeni rengi tartışıyor

Real Madrid deplasman formalarında yıllar içinde siyah, mavi, mor ve diğer renkler kullanılmıştı. Yeni sezon için koyu yeşilin seçilmesi, kulüp formalarına ilgi duyan taraftarlar için büyük bir yenilik oldu.

Şimdi futbolseverler, Madrid ekibinin bu formayla çıkacağı ilk resmi maçı bekliyor. Koyu yeşil formanın sahada nasıl görüneceği ve taraftarlar arasında ne kadar popüler olacağı sezon başladıktan sonra belli olacak.