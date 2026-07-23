Arsenal ve Liverpool'un Bradley Barcola için rekabete girmesi bekleniyor

·30·Spor
Arsenal ve Liverpool'un Bradley Barcola için rekabete girmesi bekleniyor

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü ve milli takımının forveti Bradley Barcola, İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarının dikkatini çekiyor. Son yıllarda hızı ve verimliliğiyle tanınan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Arsenal ve Liverpool gibi devler ana adaylar olarak görülüyor. Bu transfer sadece takımların kadrolarını güçlendirmekle kalmayıp, Avrupa futbolundaki güç dengelerini de değiştirebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arsenal'in eski savunma oyuncusu Mikael Silvestre, Goal.com'a verdiği röportajda Bradley Barcola'nın Londra kulübü için ideal bir seçim olduğunu vurguladı. Silvestre'ye göre, genç Fransız'ın oyun tarzı Mikel Arteta'nın kurduğu projeye tamamen uyuyor. Özellikle takımın sol kanat hücum hattında oluşabilecek boşluğu doldurma konusunda Barcola'nın ana aday olması bekleniyor.

Kadrodaki değişiklikler ve yeni ihtiyaçlar

Şu anda Arsenal kadrosunda ciddi rotasyonlar yapılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, takımın önemli gollerine imza atan Leandro Trossard, Türkiye'nin Beşiktaş kulübüne transfer olmaya yakın. Ayrıca Brezilyalı Gabriel Martinelli konusunda da soru işaretleri var; kulüp, yeni transferler için kaynak yaratmak amacıyla onu satma seçeneğini değerlendirebilir.

Bradley Barcola, PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yaşamış ve Fransa milli takımıyla dünya sahnesinde parlamış olsa da, Paris kulübündeki ilk 11 yeri garanti değil. Desire Doue, Ousmane Dembele ve yakın zamanda takıma katılan Khvicha Kvaratskhelia gibi yıldızlarla rekabet oldukça yüksek. Bu durum, futbolcuyu daha fazla maç pratiği kazanmak için İngiltere'ye taşınmayı düşünmeye zorlayabilir.

Fransız geleneklerinin devamı

Arsenal, tarihsel olarak Fransız futbolcularla başarılı bir iş birliği yapmıştır. Thierry Henry, Patrick Vieira ve Robert Pires gibi efsanelerin yolunu Barcola devam ettirebilir. Mikael Silvestre bu konuda konuşurken, "Bradley, PSG ve milli takımda gösterdiği performansla Arsenal seviyesine hazır olduğunu kanıtladı. Bu hem futbolcu hem de kulüp için yüzde 100 doğru bir karar olacaktır" diye ekledi.

Şu anda Barcola'nın PSG ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Ancak 2026 transfer döneminde Parisliler, makul teklifleri değerlendirmeye hazır. Arsenal ve Liverpool gibi takımlar, sadece iç ligde değil, uluslararası arenada da konumlarını güçlendirmek için böyle yetenekli gençleri kadrolarına katmaya çalışacaklar.

ArsenalPSGBradley BarcolaTransferlerPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...