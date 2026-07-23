Arsenal ve Liverpool'un Bradley Barcola için rekabete girmesi bekleniyor

Fransa'nın Paris Saint-Germain kulübü ve milli takımının forveti Bradley Barcola, İngiltere Premier Lig'in önde gelen takımlarının dikkatini çekiyor. Son yıllarda hızı ve verimliliğiyle tanınan 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Arsenal ve Liverpool gibi devler ana adaylar olarak görülüyor. Bu transfer sadece takımların kadrolarını güçlendirmekle kalmayıp, Avrupa futbolundaki güç dengelerini de değiştirebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Arsenal'in eski savunma oyuncusu Mikael Silvestre, Goal.com'a verdiği röportajda Bradley Barcola'nın Londra kulübü için ideal bir seçim olduğunu vurguladı. Silvestre'ye göre, genç Fransız'ın oyun tarzı Mikel Arteta'nın kurduğu projeye tamamen uyuyor. Özellikle takımın sol kanat hücum hattında oluşabilecek boşluğu doldurma konusunda Barcola'nın ana aday olması bekleniyor.

Kadrodaki değişiklikler ve yeni ihtiyaçlar

Şu anda Arsenal kadrosunda ciddi rotasyonlar yapılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, takımın önemli gollerine imza atan Leandro Trossard, Türkiye'nin Beşiktaş kulübüne transfer olmaya yakın. Ayrıca Brezilyalı Gabriel Martinelli konusunda da soru işaretleri var; kulüp, yeni transferler için kaynak yaratmak amacıyla onu satma seçeneğini değerlendirebilir.

Bradley Barcola, PSG formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yaşamış ve Fransa milli takımıyla dünya sahnesinde parlamış olsa da, Paris kulübündeki ilk 11 yeri garanti değil. Desire Doue, Ousmane Dembele ve yakın zamanda takıma katılan Khvicha Kvaratskhelia gibi yıldızlarla rekabet oldukça yüksek. Bu durum, futbolcuyu daha fazla maç pratiği kazanmak için İngiltere'ye taşınmayı düşünmeye zorlayabilir.

Fransız geleneklerinin devamı

Arsenal, tarihsel olarak Fransız futbolcularla başarılı bir iş birliği yapmıştır. Thierry Henry, Patrick Vieira ve Robert Pires gibi efsanelerin yolunu Barcola devam ettirebilir. Mikael Silvestre bu konuda konuşurken, "Bradley, PSG ve milli takımda gösterdiği performansla Arsenal seviyesine hazır olduğunu kanıtladı. Bu hem futbolcu hem de kulüp için yüzde 100 doğru bir karar olacaktır" diye ekledi.

Şu anda Barcola'nın PSG ile sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Ancak 2026 transfer döneminde Parisliler, makul teklifleri değerlendirmeye hazır. Arsenal ve Liverpool gibi takımlar, sadece iç ligde değil, uluslararası arenada da konumlarını güçlendirmek için böyle yetenekli gençleri kadrolarına katmaya çalışacaklar.