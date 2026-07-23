Şomurodov ve Fayzullayev'in dünkü performansı nasıl değerlendirildi?

·131·Spor
Şomurodov ve Fayzullayev'in dünkü performansı nasıl değerlendirildi?

Özbekistan milli takımının liderleri Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev Dünya Kupası'ndaki katılımlarının ardından kısa bir tatil yaparak kulüpleri İstanbul Başakşehirbünyesine geri döndüler. Lejyonerlerimiz sezon öncesi hazırlık kampına katıldıktan sonra Avrupa Konferans Ligi elemelerindeki ilk resmi maçlarında forma giydiler.

Zamin.uz Özbek futbolcuların Inter Turku karşısındaki performanslarını ve aldıkları puanları sunuyor.

Çekişmeli geçen mücadele ve Nuri Şahin'in kararı

Konferans Ligi eleme turu kapsamında oynanan maçta İstanbul Başakşehir, kendi sahasında Finlandiya'nın Inter Turku kulübünü ağırladı.

  • Eldor Shomurodov: Takımın teknik direktörü Nuri Şahin, Eldor'u ilk 11'de sahaya sürdü. Golcümüz 69. dakikaya kadar aktif bir oyun sergiledi.

  • Abbosbek Fayzullayev: 22 yaşındaki ofansif orta sahamız maça yedek kulübesinde başladı ve 61. dakikada oyuna girerek takımının hücum hattını önemli ölçüde güçlendirdi.

Ev sahibi ekip favori olmasına rağmen kalesinde golü gören taraf oldu. Kalan dakikalarda durumu düzeltmeye çalışan İstanbul ekibi mağlubiyetten kurtuldu ve maç 1:1 skoruyla berabere bitti.

Flashscore: Lejyonerlerimizin performansı yüksek değerlendirildi

Dünyanın önde gelen spor kaynaklarından biri olan Flashscore.com yayını, Özbek futbolcuların oyununa hak ettiği puanı verdi.

Futbolcularımızın Flashscore puanları:

  • Eldor Shomurodov (69 dakika oynadı) — 7,2 puan

  • Abbosbek Fayzullayev (29+ dakika oynadı) — 7,0 puan

Her iki temsilcimiz de sahadaki verimli hareketleri ve aktiflikleri ile takımda liderlik potansiyellerini sergilediler.

Rövanş maçı ne zaman ve bir sonraki rakip kim?

İstanbul'daki 1:1'lik skorun ardından bir üst tur meselesi rövanş maçına kaldı.

  • Rövanş maçı: 30 Temmuz günü Finlandiya'nın Turku şehrinde oynanacak.

  • Muhtemel rakip: Bu eşleşmenin galibi, Konferans Ligi elemelerinin 3. turunda Vaduz (Lihtenştayn) — Atletic Escaldes (Andorra) karşılaşmasının galibiyle kozlarını paylaşacak.

Oyun istatistikleri ve sonuç

Parametre

Detaylar

Turnuva

Konferans Ligi, eleme turu

Maç

İstanbul Başakşehir 1:1 Inter Turku

Eldor Shomurodov

İlk 11'de (69 dakika), 7.2 puan

Abbosbek Fayzullayev

Yedekten girdi (61. dakikadan itibaren), 7.0 puan

Rövanş maçı

30 Temmuz, Turku (Finlandiya)

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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