Barcelona, Julian Alvarez transferi için son tarihi belirledi

Katalan kulübü Barcelona, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'in transferi konusundaki tutumunu sertleştirdi. Kulüp başkanı Joan Laporta, Arjantinli oyuncu için teklif edilen yüksek meblağın sonsuza kadar masada kalmayacağını ve müzakerelerin bir an önce sonuçlanması gerektiğini belirtti. Bu haber AS gazetesinde yer aldı. Haberi aktaran ise Goal.com.

Edinilen bilgilere göre Barcelona yönetimi, dünya şampiyonu oyuncu için 100 milyon Euro ödemeye hazır. Ancak sportif direktör Deco liderliğindeki transfer ekibi, bu sürecin tüm yaz kampını olumsuz etkilemesini istemiyor. Bu nedenle Joan Laporta, oyuncuya Temmuz ayı sonuna kadar süre tanıdı.

Atletico Madrid'den kesin ret

Barcelona büyük bir bonservis bedeli teklif etse de, Atletico Madrid yönetimi ana golcüsünü satmaya niyetli değil. Madrid ekibinin CEO'su Miguel Angel Gil Marin ve başkan Enrique Cerezo, Katalan kulübünün baskı kurma taktiklerini eleştirdi. Cerezo, Julian Alvarez'in gelecek sezon nerede oynayacağının Laporta dahil herkes için gün gibi açık olduğunu vurguladı.

Mevcut durumda müzakereler çıkmaza girmiş durumda. Atletico yönetimi 100 milyon Euro'luk teklifi değerlendirmeye bile yanaşmıyor ve oyuncuyu kulübün gelecek projeleri için dokunulmaz olarak görüyor. Barcelona ise bu engelin ancak oyuncunun kendi isteğiyle aşılabileceğine inanıyor.

Oyuncunun kararı belirleyici olacak

Barcelona yetkilileri, Julian Alvarez'in kulüp yönetimine resmi transfer talebini iletmesini bekliyor. Ancak oyuncu ayrılma isteğini net bir şekilde dile getirirse Atletico müzakere masasına oturabilir. Aksi takdirde iki kulüp arasındaki diyalog gerçekleşmesi imkansız bir hayal olarak kalmaya devam edecek.

Julian Alvarez, Katar'daki Dünya Kupası sırasında hayallerini gerçekleştirmek için yeni meydan okumalara açık olduğunun sinyalini vermişti ancak turnuva sonrasında gereksiz tartışmalardan kaçınmak için sessizliğini koruyor. Goal.com'un haberine göre Barcelona, bu sessizliği bozmayı ve transferi Temmuz ayı sonuna kadar çözmeyi talep ediyor.

Belirlenen süre içinde anlaşma sağlanamazsa Barcelona rotasını diğer hedeflere çevirecek. Kulüp, yeni sezon başlamadan önce kadroyu tamamen şekillendirmeyi ve transfer döneminin son günlerinde beklenmedik sorunlarla karşılaşmamayı hedefliyor.