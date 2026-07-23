Barcelona, Julian Alvarez transferi için son tarihi belirledi

·71·Spor
Barcelona, Julian Alvarez transferi için son tarihi belirledi

Katalan kulübü Barcelona, Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez'in transferi konusundaki tutumunu sertleştirdi. Kulüp başkanı Joan Laporta, Arjantinli oyuncu için teklif edilen yüksek meblağın sonsuza kadar masada kalmayacağını ve müzakerelerin bir an önce sonuçlanması gerektiğini belirtti. Bu haber AS gazetesinde yer aldı. Haberi aktaran ise Goal.com.

Edinilen bilgilere göre Barcelona yönetimi, dünya şampiyonu oyuncu için 100 milyon Euro ödemeye hazır. Ancak sportif direktör Deco liderliğindeki transfer ekibi, bu sürecin tüm yaz kampını olumsuz etkilemesini istemiyor. Bu nedenle Joan Laporta, oyuncuya Temmuz ayı sonuna kadar süre tanıdı.

Atletico Madrid'den kesin ret

Barcelona büyük bir bonservis bedeli teklif etse de, Atletico Madrid yönetimi ana golcüsünü satmaya niyetli değil. Madrid ekibinin CEO'su Miguel Angel Gil Marin ve başkan Enrique Cerezo, Katalan kulübünün baskı kurma taktiklerini eleştirdi. Cerezo, Julian Alvarez'in gelecek sezon nerede oynayacağının Laporta dahil herkes için gün gibi açık olduğunu vurguladı.

Mevcut durumda müzakereler çıkmaza girmiş durumda. Atletico yönetimi 100 milyon Euro'luk teklifi değerlendirmeye bile yanaşmıyor ve oyuncuyu kulübün gelecek projeleri için dokunulmaz olarak görüyor. Barcelona ise bu engelin ancak oyuncunun kendi isteğiyle aşılabileceğine inanıyor.

Oyuncunun kararı belirleyici olacak

Barcelona yetkilileri, Julian Alvarez'in kulüp yönetimine resmi transfer talebini iletmesini bekliyor. Ancak oyuncu ayrılma isteğini net bir şekilde dile getirirse Atletico müzakere masasına oturabilir. Aksi takdirde iki kulüp arasındaki diyalog gerçekleşmesi imkansız bir hayal olarak kalmaya devam edecek.

Julian Alvarez, Katar'daki Dünya Kupası sırasında hayallerini gerçekleştirmek için yeni meydan okumalara açık olduğunun sinyalini vermişti ancak turnuva sonrasında gereksiz tartışmalardan kaçınmak için sessizliğini koruyor. Goal.com'un haberine göre Barcelona, bu sessizliği bozmayı ve transferi Temmuz ayı sonuna kadar çözmeyi talep ediyor.

Belirlenen süre içinde anlaşma sağlanamazsa Barcelona rotasını diğer hedeflere çevirecek. Kulüp, yeni sezon başlamadan önce kadroyu tamamen şekillendirmeyi ve transfer döneminin son günlerinde beklenmedik sorunlarla karşılaşmamayı hedefliyor.

BarcelonaAtletico MadridJulian AlvarezTransferFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorErivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyorBugün, 00:12Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...