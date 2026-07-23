Doğuma 45 dakika kala hamile olduğunu öğrenen kadın herkesi şaşırttı

Büyük Britanya'da 21 yaşındaki bir kadının yaşadığı beklenmedik olay birçok insanı hayrete düşürdü. The Mirror gazetesinin haberine göre, Demi-Leigh Sefton hamile olduğunu düşünmüyordu ve karnındaki şiddetli ağrıyı apandisit belirtisi sanıyordu. Bu nedenle muayene olmak için hastaneye başvurdu.

Ancak yapılan kontroller sonucunda doktorlar kadının aslında hamile olduğunu bildirdi. En şaşırtıcı olanı ise, bu haberi aldıktan sadece 45 dakika sonra Demi-Leigh'in sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirmesiydi. Bebeğe Hazel ismi verildi.

Uzmanlarfetüsün anne karnının ön kısmında değil, omurgaya yakın bir konumda yerleşmesi nedeniyle hamileliğin dışarıdan neredeyse hiç fark edilmediğini belirtiyor. Bu yüzden kadının karnı büyümemiş ve o, kendini normal hissederek günlük yaşamına devam etmiş.

Demi-Leigh, sadece zaman zaman mide yanması hissettiğini ancak bu durumu ciddiye almayıp basit bir rahatsızlık sandığını söylüyor. Bu nedenle hamile olabileceği aklının ucundan bile geçmemiş.

Bebeğin babası Brad de yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını ifade etti. Ona göre bu beklenmedik olay, aile için başta inanılması güç bir haberdi. Ancak çift şu anda kızları Hazel ile mutlu bir hayat sürüyor ve onun ilk yaş gününü heyecanla bekliyor.

Uzmanların belirttiğine göre tıpta bu durum «gizli gebelik» (cryptic pregnancy) olarak adlandırılıyor. Bu tür vakalar oldukça nadir görülüyor ve istatistiklere göre yaklaşık her 2.500 kadından birinde rastlanabiliyor. Bu nedenle bazı kadınların doğuma kadar hamile olduklarını fark etmemeleri ihtimal dışı değil.