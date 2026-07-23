Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda: Efsaneler ABD'de birleşebilir mi?

·106·Spor
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi aynı takımda: Efsaneler ABD'de birleşebilir mi?

Futbol dünyasının son yirmi yılına damga vuran en büyük iki rakibi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin kariyerlerinin son döneminde aynı kulüpte forma giyebileceklerine dair söylentiler yeniden gündeme geldi. Birçok taraftar bu iki yıldızı aynı takımın formasıyla görmeyi hayal etse de, uzmanların ve eski futbolcuların bu konudaki görüşleri farklılık gösteriyor. Özellikle her ikisinin de MLS'te (ABD üst ligi) buluşma ihtimali yüksek değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester United forması altında Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan Fransız savunma oyuncusu Mikael Silvestre, Goal.com'a verdiği röportajda konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. Ona göre, Portekizli ve Arjantinli yıldızları tek bir takımda toplamak yerine, onları farklı kulüplerde birbirlerine karşı sahaya sürmek futbolseverler için çok daha heyecan verici olacaktır.

Rekabetin yeni adresi: Suudi Arabistan'dan ABD'ye

Şu anda Al-Nassr forması giyen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca neredeyse tüm zirveleri fethetti. 1000. golüne giderek yaklaşıyor ve Suudi Arabistan liginde yüksek performans sergiliyor. Silvestre, Ronaldo'nun Suudi liginde oynayabiliyorsa dünyanın herhangi bir yerinde, bu bağlamda ABD'de de başarılı olabileceğini vurguluyor.

Lionel Messi ise Amerika'yı fethetmeyi başardı bile. Inter Miami kadrosunda Ligler Kupası ve Supporters' Shield gibi kupaları kazandı. David Beckham yönetimindeki kulüp, Messi'nin etrafında eski takım arkadaşları Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi yıldızları topladı. Yakın zamanda bu kadroya Brezilyalı Casemiro'nun da katılabileceğine dair haberler yayıldı.

Neden aynı takımda oynayamıyorlar?

Mikael Silvestre'ye göre, iki büyük futbolcuyu aynı soyunma odasında hayal etmek zor. Bu, aralarındaki ilişkinin kötü olmasından değil, her ikisinin de doğuştan lider olmasından kaynaklanıyor. Eski futbolcu, "Her teknik direktör için onları ayrı takımlarda görmek daha mantıklı. Messi'nin dünya görüşünde sadece bir lider olabilir. Bu yüzden farklı franchise'larda oynamaları daha fazla ilgi uyandırıyor" diyor.

Ayrıca bir diğer eski futbolcu Giuseppe Rossi de bu iki efsanenin birleşmesine karşı olduğunu belirtti. Ona göre, futbol tarihindeki en büyük rekabet ancak onlar farklı taraflarda olduklarında cazibesini korur. Buna rağmen, MLS yönetimi ve Amerikan televizyonu için Ronaldo ve Messi'nin aynı ligde olmasının pazarlama açısından büyük fayda sağlayacağı şüphesiz.

Şimdilik Cristiano Ronaldo, Al-Nassr ile sözleşmesini sürdürüyor ancak futbol dünyasında beklenmedik transferler her zaman gerçekleşebilir. Eğer Ronaldo okyanus ötesine giderse, bu sadece ABD futbolu için değil, dünya sporu için de yılın olayı olacaktır.

Cristiano RonaldoLionel MessiInter MiamiAl-NassrMLS
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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