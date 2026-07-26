Barselona Ferran Torres ile sözleşme yenilemek istiyor: Kulüp mali sınırlarını aşmayacak

Katalonya kulübü Barcelona, hücum oyuncusu Ferran Torres ile mevcut sözleşmeyi uzatma meselesini değerlendiriyor. 2027 yazına kadar geçerli olan anlaşmanın yenilenmesi konusundaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Ancak kulüp yönetimi, futbolcuyu takımda tutmak için mali imkanlarının dışına çıkmak istemiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Marca'nın haberine göre, Barcelona yönetimi Torres'in son dönemdeki performansından tamamen memnun ve onun yeni bir sözleşmeyi hak ettiğini düşünüyor. Buna rağmen, kulübün mevcut ekonomik durumu nedeniyle futbolcuya aşırı yüksek maaş vaat edilmeyecek. Katalan ekibi, kendi katı mali planlarına bağlı kalarak bir teklif hazırlıyor.

Yeni sözleşme ve Hansi Flick faktörü

Teknik direktör Hansi Flick, Alman çalıştırıcının yönetiminde ve İspanya milli takımında sergilediği istikrarlı performans nedeniyle Torres'e yüksek değer veriyor. Yeni sözleşme teklif edilmesindeki temel faktörlerden biri de bizzat teknik direktörün güveni oldu. Şu anda İbiza'da tatilde olan 26 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde kulüp yönetimiyle görüşerek geleceğini tartışması planlanıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, Barcelona'nın teklif edeceği rakamların Avrupa'nın diğer dev kulüplerinin verebileceği maaştan daha düşük olma ihtimali yüksek. Kulüp yönetimi, futbolcunun takıma olan sadakatine ve projeye olan inancına güveniyor. Eğer Torres maddi açıdan daha fazla kazanç elde etmek isterse diğer teklifleri değerlendirebilir, ancak Barcelona kendi pozisyonunda kararlı duruyor.

Torres'in geçen sezonki başarıları

Ferran Torres, 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla harika sonuçlara imza attı. Tüm kulvarlarda 49 maça çıkan oyuncu, 21 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Ayrıca İspanya liginde kaydettiği 16 golle takım arkadaşı Lamine Yamal ile birlikte en golcü İspanyol oyuncuya verilen "Zarra" ödülünü kazandı.

Hücum oyuncusunun uluslararası alandaki itibarı da önemli ölçüde arttı. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımının ana yıldızlarından biri haline geldi. Özellikle final maçındaki golü ve turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı oyun, onu transfer piyasasındaki en cazip oyunculardan biri yaptı. Barcelona ise en golcü isimlerinden birini takımda tutmak için her şeyi yapacak, ancak bunun kulübün ekonomik istikrarına zarar vermemesi gerekiyor.