Barselona Ferran Torres ile sözleşme yenilemek istiyor: Kulüp mali sınırlarını aşmayacak

·53·Spor
Barselona Ferran Torres ile sözleşme yenilemek istiyor: Kulüp mali sınırlarını aşmayacak

Katalonya kulübü Barcelona, hücum oyuncusu Ferran Torres ile mevcut sözleşmeyi uzatma meselesini değerlendiriyor. 2027 yazına kadar geçerli olan anlaşmanın yenilenmesi konusundaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Ancak kulüp yönetimi, futbolcuyu takımda tutmak için mali imkanlarının dışına çıkmak istemiyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Marca'nın haberine göre, Barcelona yönetimi Torres'in son dönemdeki performansından tamamen memnun ve onun yeni bir sözleşmeyi hak ettiğini düşünüyor. Buna rağmen, kulübün mevcut ekonomik durumu nedeniyle futbolcuya aşırı yüksek maaş vaat edilmeyecek. Katalan ekibi, kendi katı mali planlarına bağlı kalarak bir teklif hazırlıyor.

Yeni sözleşme ve Hansi Flick faktörü

Teknik direktör Hansi Flick, Alman çalıştırıcının yönetiminde ve İspanya milli takımında sergilediği istikrarlı performans nedeniyle Torres'e yüksek değer veriyor. Yeni sözleşme teklif edilmesindeki temel faktörlerden biri de bizzat teknik direktörün güveni oldu. Şu anda İbiza'da tatilde olan 26 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde kulüp yönetimiyle görüşerek geleceğini tartışması planlanıyor.

Şunu belirtmek gerekir ki, Barcelona'nın teklif edeceği rakamların Avrupa'nın diğer dev kulüplerinin verebileceği maaştan daha düşük olma ihtimali yüksek. Kulüp yönetimi, futbolcunun takıma olan sadakatine ve projeye olan inancına güveniyor. Eğer Torres maddi açıdan daha fazla kazanç elde etmek isterse diğer teklifleri değerlendirebilir, ancak Barcelona kendi pozisyonunda kararlı duruyor.

Torres'in geçen sezonki başarıları

Ferran Torres, 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla harika sonuçlara imza attı. Tüm kulvarlarda 49 maça çıkan oyuncu, 21 gol atıp 3 asist yapmayı başardı. Ayrıca İspanya liginde kaydettiği 16 golle takım arkadaşı Lamine Yamal ile birlikte en golcü İspanyol oyuncuya verilen "Zarra" ödülünü kazandı.

Hücum oyuncusunun uluslararası alandaki itibarı da önemli ölçüde arttı. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımının ana yıldızlarından biri haline geldi. Özellikle final maçındaki golü ve turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı oyun, onu transfer piyasasındaki en cazip oyunculardan biri yaptı. Barcelona ise en golcü isimlerinden birini takımda tutmak için her şeyi yapacak, ancak bunun kulübün ekonomik istikrarına zarar vermemesi gerekiyor.

BarcelonaFerran TorresTransferLa LigaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Emiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaEmiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaBugün, 03:15Barcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBarcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBugün, 02:51Liverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorLiverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorBugün, 02:37Douglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuDouglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuBugün, 02:36Barcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBarcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBugün, 02:16Yaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıYaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıBugün, 02:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı