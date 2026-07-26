Cristiano Ronaldo ve Portekiz Milli Takımı: Jorge Jesus Döneminde Yeni Düzen

Portekiz milli takımının efsanesi Cristiano Ronaldo, uluslararası kariyerine devam edebilmesi için takımdaki statüsünün değişmesine alışmak zorunda kalacak. Milli takımın yeni teknik direktörlüğüne getirilen Jorge Jesus yönetiminde, 39 yaşındaki golcü artık dokunulmaz bir ilk 11 oyuncusu olarak görülmeyecek. Bu durum, Benfica kulübünün eski başkanı Luis Filipe Vieira tarafından basına verilen bir röportajda dile getirildi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Luis Filipe Vieira'ya göre, Jorge Jesus'un göreve gelmesi Portekiz futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri öncesinde takımı yeniden yapılandırma görevi ön plandayken, tecrübeli teknik adam kadrodaki dengeyi korumaya çalışacak. Özellikle 233 maçta forma giyen Ronaldo'nun rolü konusu en güncel konulardan biri olmaya devam ediyor.

Yeni teknik direktör ve yeni yaklaşım

Jorge Jesus ile uzun süre birlikte çalışmış olan Vieira, teknik direktörün profesyonelliğine yüksek değer biçti. Onun sözlerine göre Jesus, kararlarında kararlı ve herhangi bir yıldız futbolcuyla anlaşabilen bir uzmandır. Antena 1 kanalına verdiği röportajda Vieira şunları söylüyor: "Onu çok iyi tanıyorum. O son derece profesyonel bir teknik direktör. Bunu sadece ben değil, onunla çalışmış tüm futbolcular onaylar. Portekizli teknik adamın dönüşü milli takım için çok önemli bir adım oldu."

Aynı zamanda eski başkan, Ronaldo'nun geleceğine de değindi. Al-Nassr forvetinin kariyerinin son aşamasına geldiğini anlaması gerektiğini vurguladı. Jorge Jesus ve Cristiano Ronaldo arasında Suudi Arabistan ligindeki kariyerleri döneminde iyi bir ilişki kurulmuş olsa1 da bunun sahadaki seçimleri etkilememesi bekleniyor.

Rekabet ve rotasyon sistemi

"Bence Jesus bu durumu nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Ronaldo da kariyerinin sona erdiğini anlamalı. Bazen oynayacak, bazen de yedek kulübesinde kalacak. Bu doğal bir süreç ve futbolcu bunu kabul etmek zorunda" diye ekledi Vieira. Bu, Portekiz milli takımının gelecek maçlarında Ronaldo'yu daha çok bir rotasyon oyuncusu olarak görebileceğimiz anlamına geliyor.

Bilgi için, Cristiano Ronaldo Avrupa futbol tarihinin en çok gol atan ve en çok maça çıkan futbolcusudur. Uluslararası alandaki sonuçları uzun süre kırılamayabilir. Ancak son büyük turnuvalardaki düşüş ve genç forvetlerin yükselişi teknik heyeti ciddi değişiklikler yapmaya itiyor.

Jorge Jesus'un temel amacı, takımı sadece tek bir yıldız oyuncuya bağımlı kalmaktan kurtarmak ve 2026 Dünya Kupası'na güçlü, dengeli bir kadroyla gitmektir. Bu yolda Ronaldo'nun tecrübesi faydalı olabilir ancak her maçta 90 dakika oynaması artık garanti değil.