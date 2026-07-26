Roberto De Zerbi Tottenham Kadrosunu Güçlendirmeye Devam Ediyor: Harcamalar 200 Milyon Poundu Aştı

Londona temsilcisi Tottenham'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi, mevcut yaz transfer dönemi kapanana kadar takıma yeni futbolcuların katılacağını onayladı. Kulüp yönetimi kadroda köklü bir reform yapmak için şimdiden büyük meblağlar harcamış olsa da, İtalyan uzman rekabetçi bir takım oluşturma sürecinin henüz sona ermediğini vurguluyor. Bu konuda spor basınından, özellikle de saygın kaynaklar haber veriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu ana kadar Tottenham transferler için 200 milyon sterlinden fazla harcama yapmış durumda. Geçen sezonki başarısızlıklar ve puan tablosunun alt sıralarındaki tehlikeli durumlardan ders çıkaran kulüp yönetimi Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes ve Sandro Tonali gibi tanınmış oyuncuları kadrosuna kattı. Ancak De Zerbi'ye göre kulübün uzun vadeli stratejisi daha fazla yatırım gerektiriyor.

Auckland FC takımına karşı oynanan ve 2-0'lık galibiyetle sona eren hazırlık maçının ardından verdiği röportajda teknik adam, transfer pazarı kapanana kadar aktifliği düşürmeyeceklerini belirtti. Onun sözlerine göre özellikle hücum hattını güçlendirmek takım için öncelikli bir görev olmaya devam ediyor.

Geleceğin Temelini Kurma Stratejisi

"Transfer dönemindeki çalışmalarımızı sonuçlandırmalıyız, çünkü bizim için pazar henüz kapanmadı," diye vurguladı Roberto De Zerbi. Kendisi kulüp sahibi ve yönetim kurulu ile sürekli iletişim halinde olduğunu, yönetimin yalnızca mevcut sezonda değil, gelecekte Tottenham'ın şanlı günlerini geri getirmek için sağlam bir temel oluşturma niyetinde olduğunu ifade etti.

İtalyan teknik adam, yeni gelen futbolcuların fiziksel durumları ve kendi özgün oyun stiline uyum sağlamaları konularına da değindi. 2026-27 sezonuna hazırlanan takım için her yeni oyuncunun taktiksel şemaları mükemmel bir şekilde mubah etmesi şart. Bu ise sezon öncesi kamplarında ana odak noktalarından biridir.

Yeni transferlerin yanı sıra kulüp kendi akademisinden yetişen oyunculara da özel bir önem veriyor. Özellikle geçen sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren 18 yaşındaki Mikey Moore teknik heyette olumlu bir izlenim bırakıyor. De Zerbi genç yeteneğin takımmı kalacağı yoksa tekrar kiralık mı gönderileceği konusunda henüz nihai bir karara varmadığını söyledi.

Sonuç olarak söylemek gerekirse Tottenham bu yılki transfer pazarının en aktif katılımcılarından biri haline geldi. Roberto De Zerbi yönetimindeki proje Londra kulübünü yeniden ilk dört ve kupalar için mücadele eden takımlar arasına döndürmeyi amaçlıyor. Taraftarlar ise transfer dönemi kapanana kadar birkaç flaş anlaşmaya daha tanık olmaya yüksek ihtimalle devam edecek.