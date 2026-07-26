Inter, Cristian Romero transferi için Tottenham ile görüşmelere başladı

İtalya'nın son şampiyonu Inter, kadrosunu güçlendirmek amacıyla Tottenham kaptanı Cristian Romero'nun transferi üzerinde aktif olarak çalışıyor. Arjantinli stoper, Milano ekibinin yaz transfer dönemindeki öncelikli hedefi haline geldi. Bu bilgiyi Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio da doğrulayarak müzakere sürecinin devam ettiğini belirtti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Italy'ye verdiği röportajda Ausilio, kulübün hem futbolcuyla hem de Londra ekibiyle anlaşmaya varmaya çalıştığını vurguladı. Onun sözlerine göre, bu düzeydeki transferler belirli bir süre gerektiriyor, ancak Inter yönetimi 28 yaşındaki merkez defans oyuncusunu önümüzdeki haftalarda San Siro'ya getirmekte kesin kararlı.

SportMediaset'in haberine göre, Inter ilk resmi teklifini hazırlıyor. Bu teklifin, satın alma opsiyonlu veya zorunlu kiralama şeklinde olması bekleniyor. Tottenham kaptanına 50 milyon euro değer biçerken, İtalyan kulübü toplamda 40 milyon euro civarında bir paket teklif etmek istiyor. Futbolcunun menajerleri halihazırda Milano'da bulunuyor ve kulüp yönetimiyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Londra ekibinin yeni stratejisi

Tottenham Teknik Direktörü Roberto De Zerbi savunma hattını yeniden yapılandırmaya başladı. Bu nedenle Londra kulübü, Cristian Romero gibi bir liderin ayrılmasına izin vermeye hazır. İngiliz The Guardian gazetesinin yazdığına göre, Spurs şimdiden onun yerini dolduracak isimleri kadrosuna kattı.

Özellikle Tottenham, Brighton'dan Jan Paul van Hecke'nin transferini 52 milyon sterlin karşılığında tamamladı. Ayrıca Romero'nun Arjantin millî takımından arkadaşı Marcos Senesi de serbest oyuncu olarak takıma katıldı. Bu hamleler, Londra kulübünün savunma hattındaki dengesini korumasına ve Romero'nun transferinden elde edilecek geliri diğer pozisyonları güçlendirmek için harcamasına olanak tanıyacak.

Cristian Romero için İtalya Serie A yabancı değil. O, İngiltere'ye taşınmadan önce Atalanta formasıyla kendini kanıtlamış ve ligin en iyi stoperlerinden biri olarak seçilmişti. Futbolcunun kendisi de Dünya Kupası'ndaki başarısının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmayı ve tanıdık olduğu lige dönmeyi olumlu karşılıyor.

Bilgi olarak, Romero 2021 yılından bu yana Tottenham formasıyla 156 maça çıktı. Geçen sezon takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki zaferinde önemli bir rol oynamasına rağmen, disiplin sorunları teknik heyeti biraz düşündürmüştü. Özellikle 2025-26 sezonunda dört kez cezalı duruma düşmüştü.