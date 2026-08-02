Kanalizasyon ızgarasında sıkışan rakun son anda kurtarıldı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kurtarma ekipleri sıradışı bir operasyon gerçekleştirerek yağmur suyu kanalının ızgarası altında sıkışıp kalan bir rakunu özel hidrolik ekipman yardımıyla kurtardı.

Olay Rostraver kasabasında meydana geldi. Yerel kamu hizmetleri çalışanları ve polis, ızgaranın altında hareket edemeyen yaban hayvanını fark ederek derhal itfaiyeyi çağırdı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, genellikle trafik kazalarında metal parçaları arasında sıkışan insanları kurtarmak için kullanılan «Jaws of Life» hidrolik ekipmanını kullanarak ağır metal ızgarayı kaldırmayı başardı.

Ardından rakun dikkatlice çıkarılarak yeniden doğal yaşam alanına salıverildi. Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Uzmanlartarafından vurgulandığı üzere, yağmur suyu kanalları birçok yaban hayvanı için beklenmedik bir tehlike kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle halkın böyle durumlarla karşılaştığında kendi başına hareket etmeyerek ilgili kurtarma servislerine başvurması tavsiye edilmektedir.