Kanalizasyon ızgarasında sıkışan rakun son anda kurtarıldı

·87·Dünya
Kanalizasyon ızgarasında sıkışan rakun son anda kurtarıldı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kurtarma ekipleri sıradışı bir operasyon gerçekleştirerek yağmur suyu kanalının ızgarası altında sıkışıp kalan bir rakunu özel hidrolik ekipman yardımıyla kurtardı.

Olay Rostraver kasabasında meydana geldi. Yerel kamu hizmetleri çalışanları ve polis, ızgaranın altında hareket edemeyen yaban hayvanını fark ederek derhal itfaiyeyi çağırdı.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, genellikle trafik kazalarında metal parçaları arasında sıkışan insanları kurtarmak için kullanılan «Jaws of Life» hidrolik ekipmanını kullanarak ağır metal ızgarayı kaldırmayı başardı.

Yeşil çimler üzerinde otlar arasında duran küçük bir hayvan.

Ardından rakun dikkatlice çıkarılarak yeniden doğal yaşam alanına salıverildi. Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Uzmanlartarafından vurgulandığı üzere, yağmur suyu kanalları birçok yaban hayvanı için beklenmedik bir tehlike kaynağı oluşturmaktadır. Bu nedenle halkın böyle durumlarla karşılaştığında kendi başına hareket etmeyerek ilgili kurtarma servislerine başvurması tavsiye edilmektedir.

PensilvanyaABDRostraver
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Günde 50 Bin Dolar Kazanan Geliştirici Oyununu Neden Sildi?Günde 50 Bin Dolar Kazanan Geliştirici Oyununu Neden Sildi?Bugün, 03:16İzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaİzinsiz nehri temizleyen İngiliz avukat 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıyaBugün, 01:10Dünyada 14 yıldır görülmeyen soğuklar kaydedildiDünyada 14 yıldır görülmeyen soğuklar kaydedildiDün, 23:01Mısır'da bir ahtapot yüzen yüzenin sırtına 'bindi' (video)Mısır'da bir ahtapot yüzen yüzenin sırtına 'bindi' (video)Dün, 19:09Köpekbalığı saldırısında önce hamile sevgilisini kurtardı, ardından köpekbalığı onu kanlar içinde bıraktıKöpekbalığı saldırısında önce hamile sevgilisini kurtardı, ardından köpekbalığı onu kanlar içinde bıraktıDün, 19:02Arkasına Bakmayan Sörfçünün Ardından Dev Bir Beyaz Köpekbalığı SıçradıArkasına Bakmayan Sörfçünün Ardından Dev Bir Beyaz Köpekbalığı SıçradıDün, 18:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın final sonrası para desteleriyle çekilen fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Lamine Yamal'ın İspanya Federasyonu'ndan istediği tuhaf talep tartışmalara yol açtı
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor