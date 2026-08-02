13 yaşındaki çocuk sıra dışı fikriyle gündemde: Kendi dilini yaratıp devlet de kurdu

Türkiye'nin Samsun şehrinde yaşayan 13 yaşındaki Aras Talha Çağlayan, sıra dışı fikriyle birçok kişinin dikkatini çekti. Önce kendi kişisel dilini yaratan çocuk, daha sonra bu dille "Sufi" adında hayali bir devlet kurdu.

Aras'ın söylediğine göre bu fikir, 2023 yılında sınıf arkadaşlarının yazdıklarını anlamaması için özel şifreli bir dil yaratmasıyla başladı. Zamanla dili daha da geliştirerek ona özel bir alfabesi hazırladı.

Bunun ardından genç yetenek, hayali devleti için bayrak, para birimi ve 18 maddeden oluşan bir anayasa da hazırladı. Belirttiğine göre "Sufi" devletinin şu anda yaklaşık 1000 vatandaşı bulunuyor.

"Devletimin başkanı benim. Ayrıca bakanlar kurulu, hastaneler, kuaförler ve girişimciler de var. Asıl amacım Sufi'yi dünyadaki en gelişmiş ve en ünlü devletlerden biri haline getirmek" dedi Aras.