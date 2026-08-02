Slovenya Cumhurbaşkanının Tatilden Dönerken Kaza Geçirdiği Bildirildi

Slovenya Cumhurbaşkanı Nataša Pirc Musar, Hırvatistan'daki tatilinden ülkesine dönerken trafik kazası geçirdi. Olay sonucunda devlet başkanı hafif şekilde yaralandı.

Cumhurbaşkanlığı basın servisinden alınan bilgiye göre, olayın ardından Izola şehrindeki hastaneye kaldırıldı. Doktorlar tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi ve cumhurbaşkanı taburcu edildi.

Yerel 24UR televizyon kanalının aktardığı bilgiye göre, kaza sonucunda Nataša Pirc Musar'ın köprücük kemiği kırıldı. Yayının belirttiğine göre, cumhurbaşkanının araba kullanırken emniyet kemerini takmamış olması nedeniyle yaralandığı tahmin ediliyor.