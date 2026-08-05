“Manchester City” ile anlaşmanın ardından Husanov ne kadar maaş alacak?

Abdukodir Husanov “Manchester Cityile yeni sözleşme imzaladı. Kulübün resmi açıklamasına göre anlaşma 2031 yılına kadar geçerli olacak. Maaş miktarı resmi açıklamada paylaşılmadı.

Sosyal medyada yayılan bilgilere göre, yeni sözleşmenin ardından Özbekistanlı savunmacının yıllık maaşının 7,5 milyon avro olabileceği belirtiliyor. Bu rakam baz alınırsa, yaklaşık 112,5 milyar Özbek somuna denk geliyor.

Hesaplamalara göre Husanov ayda 625 bin avro, yani yaklaşık 9,38 milyar Özbek somu kazanabilir. Haftalık geliri 144 bin avro, Özbek somu cinsinden ise yaklaşık 2,16 milyar som olacak.

Günlük hesaplamada bu miktar 20,5 bin avro veya yaklaşık 307,5 milyon Özbek somuna karşılık geliyor. Saatlik hesaplandığında ise futbolcunun gelirinin yaklaşık 12,8 milyon som olduğu belirtiliyor.

Şimdilik bu rakamlar kulüp veya futbolcunun kendisi tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Kesin olarak bilinen, Husanov’un “Manchester Cityile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladığı.