Meksika’da 600 bin takipçili TikTok fenomeni canlı yayın sırasında vurularak öldürüldü
Meksika’da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan fenomen Cesar Gastelum, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, Kuliakan kentinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada meydana geldi, diye bildirdi "Animal Politiko".
Cesar Gastelum, arkadaşlarıyla birlikte restoranlardan birinin önünde duruyordu. Telefonundan canlı yayın devam ederken motosikletli iki kişi olay yerine geldi.
Yayılan görüntülerde, saldırganlardan birinin fenomene yaklaşıp ateş ettiği görülüyor. Cesar Gastelum, ağır yaraları nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.
Meksika’daki kolluk kuvvetleri, saldırının nedeni ve şüpheliler hakkında henüz bilgi vermedi. Soruşturma kapsamında videoların ve tanık ifadelerinin incelenmesi bekleniyor.
Kuliakan kenti, Sinaloa eyaletinde bulunuyor. Bölgede organize suç grupları arasındaki çatışmalar sıkça görülüyor.
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