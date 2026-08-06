Cody Gakpo Tottenham'a transfer olabilir: Michael Owen transfer riskini değerlendirdi

·51·Spor
Cody Gakpo Tottenham'a transfer olabilir: Michael Owen transfer riskini değerlendirdi

Liverpool forveti Cody Gakpo'nun yaz transfer döneminde takımdan ayrılarak Tottenham'a katılma ihtimali tartışılıyor. İngiltere Premier Ligi'nin önde gelen kulüpleri arasındaki bu olası anlaşma, Merseyside ekibinin kanat oyuncularını kaybetme riskiyle karşı karşıya olması nedeniyle futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Liverpool'un eski forveti Michael Owen, Goal.com'a verdiği röportajda Hollandalı oyuncunun geleceği ve ortaya çıkabilecek riskler hakkındaki görüşlerini paylaştı. Owen'a göre 27 yaşındaki futbolcunun transferi gerçeğe dönüşebilecek bir senaryo olabilir ancak kulüp yönetimi kadroyu güçlendirme konusunda temkinli hareket etmeli.

Finansal kazanç ve performansla ilgili soru işaretleri

Ocak 2023'te PSV'den 45 milyon sterlinden daha düşük bir bedelle transfer edilen Cody Gakpo için Tottenham'ın 70 milyon sterline (94 milyon dolar) kadar harcama yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. Transfer gerçekleşirse Liverpool, oyuncunun satışından önemli bir finansal kazanç elde edebilir.

Bununla birlikte, geçen sezonki performansı birçok soru işareti yarattı. Michael Owen, Gakpo'nun geçen sezon aldığı süre boyunca istikrarlı olmadığını belirtti. Sezona iyi başlamasına rağmen sonraki dönemde formunu bulamayan oyuncu, birçok kişinin eleştirilerine maruz kaldı.

Kulübün kadro planlaması sorunu

Liverpool için en büyük risk, hücum hattının kanatlarında alternatiflerin az olması. Owen'a göre Gakpo satılırsa takım, sezon boyunca genç oyuncu Rio Ngumoha'ya güvenmek zorunda kalabilir. Bu nedenle yönetim, oyuncunun ayrılmasına izin vermeden önce uygun bir alternatif bulmalı.

Liverpool'un şu anda kadroyu dağıtmak yerine daha da güçlendirmek için çalıştığı tahmin ediliyor. Buna rağmen Tottenham'ın kararlı ilgisi ve oyuncunun önceki sezonlardaki olumlu deneyimi, bu transferin son ana kadar beklenmedik gelişmelere açık olmasını sağlayabilir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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