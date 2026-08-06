Barcelona Rodri'yi kadrosuna katmak istiyor

·56·Spor
Barcelona Rodri'yi kadrosuna katmak istiyor

İspanya'nın Barcelona kulübü transfer piyasasında beklenmedik bir adım atarak Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Goal.com'un haberine göre Katalan ekibi, futbolcunun menajerleriyle ön görüşmelere başladı ve bu hamle Real Madrid'in planlarını ciddi şekilde bozabilir. Goal.com haber veriyor.

Son aylarda futbolcunun başlıca talibi olarak özellikle Real Madrid gösteriliyordu. Ancak kulüpler arasında resmi bir anlaşmaya varılamaması ve transfer konusundaki belirsizliğin sürmesi, Joan Laporta yönetimindeki Barcelona'ya bu fırsattan yararlanma imkânı veriyor. 30 yaşındaki İspanyol futbolcunun ülkesine dönme arzusu, bu sansasyonel transfer ihtimalini artırıyor.

Sahadaki sorunlar ve Barcelona'nın planı

Katalan kulübünün transfer piyasasında birdenbire harekete geçmesi, takımın merkezindeki ciddi sakatlık kriziyle açıklanıyor. Frenkie de Jong'un sağ dizinden ciddi bir sakatlık geçirerek uzun süre sahalardan uzak kalmasının ardından takımın orta sahasında dünya çapında bir ön liberoya ihtiyaç duyuluyor. Manchester City ile mevcut sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalan Rodri, bu sorunun en ideal çözümü olarak görülüyor.

İddialara göre futbolcunun kendisi de İspanya'ya dönme arzusunu gizlemiyor. Sözleşmesinin sonuna yaklaşması nedeniyle, yakın zamanda geleceğine karar vermek üzere kulüp yönetimiyle masaya oturması bekleniyor. La Liga devlerinin ilgisi hakkında konuşan futbolcu, dünyanın en iyi kulüplerinden gelen tekliflerin reddedilemeyeceğini vurguladı.

Madrid derbisi ve kişisel şartlar

Rodri için La Liga'ya dönüş yalnızca sahadaki oyunla sınırlı değil. Futbolcu, Katalonya'nın başkentinde İspanya Milli Takımı'ndan sekiz takım arkadaşıyla, aralarında Lamine Yamal, Pedri ve Gavi'nin de bulunduğu oyuncularla birlikte forma giyme fırsatı bulacak. Bu faktörün de futbolcunun kararını olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte Manchester City yönetimi, Real Madrid ile yürütülen görüşmeleri yavaşlatmak için önlemler aldı. Futbolcunun kendisinin de Madrid kulübünün sportif projesine, özellikle teknik direktörlük konusuna şüpheyle yaklaştığı bildiriliyor. Bu nedenle Barcelona'nın kararlı hamleleri sayesinde transfer yarışında favori konuma gelmesi bekleniyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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