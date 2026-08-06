12 yaşındaki kız, sınıf arkadaşlarını kurtarmak için kendini tehlikeye attı

2026 yılında Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Tumbler Ridge kasabasında yaşanan trajedi, tüm ülkeyi sarstı. Olay sırasında 18 yaşındaki silahlı bir kişi okula girerek ateş açtı ve kütüphaneye doğru ilerledi.

Tam o sırada 12 yaşındaki Maya Gebala, sınıf arkadaşlarını korumak için cesaret göstererek kendini tehlikeye attı. Küçük kız, saldırı sonucunda başından ve boynundan ağır ateşli silah yaraları aldı, ancak doktorların çabaları sayesinde hayatta kaldı.

Maya, kafatasının onarılması için yapılan kranioplasti de dahil olmak üzere birçok zorlu ameliyatı başarıyla geçirdi. Şu anda yoğun bakımdan normal odaya alınan Maya, uzun süreli rehabilitasyon sürecini sürdürüyor. Küçük kız, özel bir tablet programı ile “evet” ve “hayır” düğmeleri aracılığıyla yakınları ve doktorlarıyla iletişim kurmaya başladı.

Maya'nın sınıf arkadaşlarını kurtarmak için gösterdiği cesaret Kanada'da büyük takdir topladı. Birçok kişi onu, hayatını tehlikeye atarak başkalarını koruyan gerçek bir kahraman olarak nitelendiriyor.