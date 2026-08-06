Jamie Carragher, Mohamed Salah’ın Trabzonspor’a transferini eleştirdi

Liverpool kulübünün efsanevi eski savunmacısı Jamie Carragher, forvet Mohamed Salah’ın Türkiye’nin Trabzonspor takımına transfer olma kararını sert bir şekilde eleştirdi. Ona göre Mısırlı yıldız, mevcut seviyesiyle hâlâ Avrupa’nın beş büyük liginde forma giymeyi tamamen hak ediyor ve Süper Lig, oyuncunun potansiyeline kıyasla biraz düşük kalıyor. Goal.com haber veriyor.

Hatırlanacağı üzere Salah, aylar süren söylentilerin ardından İngiltere’nin Liverpool kulübünden serbest oyuncu olarak ayrılmış ve Akyazı Arena’da binlerce taraftarın önünde görkemli bir törenle karşılanmıştı. Suudi Pro Lig ekipleri ve Avrupa’nın birçok prestijli kulübünün uzun süren ilgisine rağmen deneyimli forvet, Türk kulübüyle iki yıllık sözleşme imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

Carragher’ın prestijli kulüpler hakkındaki görüşleri

Football Ramble podcast’inde konuşan Jamie Carragher, şaşkınlığını gizlemedi ve Salah’ın geleneksel üst düzey liglerden ayrılmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Ona göre futbolcunun mali talepleri bazı Avrupa devlerini korkutmuş olabilir, ancak taleplerini biraz düşürerek İtalya’yı veya başka bir prestijli ligi seçmesi daha mantıklı olurdu.

“Onun Suudi Arabistan’a gideceğine hiç inanmamıştım, çünkü o bu seviyenin çok üzerinde. Serie A’da oynayabileceğini düşünüyordum. Türkiye ise bana göre biraz daha alt seviyede bir lig gibi görünüyor”, dedi Carragher.

Maaş ve sözleşme detayları

Kaynağa göre Trabzonspor, geçen sezon Türkiye Süper Lig’ini üçüncü sırada tamamlamasına rağmen Salah’a yıllık 17 milyon avro gelir içeren cazip bir mali teklif sundu. Liverpool’da haftalık 400 bin sterlin kazanan futbolcu, sonunda Türk kulübünü tercih etti.

Carragher’ın itirazına göre Salah, kişisel performanslarına ve hedeflerine sadık kalarak Cristiano Ronaldo gibi daha prestijli bir takımda kalmalıydı. Trabzonspor gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olsa da uzman, futbolcunun günlük oyun seviyesinin bu düzeyin üzerinde olduğunu vurguladı.

® Jamie Carragher, açıklamasında Milan veya Juventus gibi tarihi kulüplerin formasını giyerek San Siro’da oynama, büyük maçlara ve Avrupa kupalarına katılma fırsatı varken Türkiye ligini seçmenin forvet için daha küçük bir adım olduğunu da ekledi.