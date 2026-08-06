SpaceX roketinin parçası Ay’a yüksek hızla çarptı

·104·Dünya
SpaceX roketinin parçası Ay’a yüksek hızla çarptı

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin bir roket parçası dün Ay’ın yüzeyine çarptı. BBC bu haberi duyurdu.

Yayının haberine göre SpaceX roketinin bir parçası, uzayda 18 aydan fazla süre uçtuktan sonra dün Ay’ın yüzeyine düştü. Bu olay dünya genelindeki çok sayıda bilim insanı ve medya kuruluşu tarafından takip edildi.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre cisim, çarpışma sırasında saniyede yaklaşık 2,43 kilometre, yani saatte yaklaşık 8.700 kilometre hızla hareket ediyordu.

Ay’a düşen Falcon 9 roketi parçasının, Dünya’ya yeniden iniş yapması için tasarlanmamış üst kademe olduğu bildirildi. Parçanın boyutu yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğünde.

BBC’nin belirttiğine göre bu çarpışma, SpaceX’in Ocak 2025’te ABD ve Japonya’ya ait iki Ay iniş aracını fırlatmasının ardından roket parçasının uzun süre boyunca yerçekimi ve Güneş ışınlarının etkisine maruz kalması sonucunda gerçekleşti.

NASA’ya göre bu olay Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Astronomlar şu anda Ay’ın yüzeyindeki çarpışma bölgesini gözlemlemeyi ve çarpmanın oluşturduğu krater ile olası parçaları incelemeyi bekliyor.

SpaceXElon MuskBBCFalcon 9NASA
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Blogger dünyanın en büyük çöp dağına çıktıBlogger dünyanın en büyük çöp dağına çıktıBugün, 22:03Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!Bugün, 21:20Dmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalıDmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalıBugün, 21:14Çin'deki trafik kazası şaşkına çevirdi: Otomobil kaya duvarında asılı kaldıÇin'deki trafik kazası şaşkına çevirdi: Otomobil kaya duvarında asılı kaldıBugün, 21:13«BelOMO» ziyareti: Lukaşenko’ya verilen güçlü NATO dürbününün sırları«BelOMO» ziyareti: Lukaşenko’ya verilen güçlü NATO dürbününün sırlarıBugün, 21:0891 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldıBugün, 20:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti