SpaceX roketinin parçası Ay’a yüksek hızla çarptı

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin bir roket parçası dün Ay’ın yüzeyine çarptı. BBC bu haberi duyurdu.

Yayının haberine göre SpaceX roketinin bir parçası, uzayda 18 aydan fazla süre uçtuktan sonra dün Ay’ın yüzeyine düştü. Bu olay dünya genelindeki çok sayıda bilim insanı ve medya kuruluşu tarafından takip edildi.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre cisim, çarpışma sırasında saniyede yaklaşık 2,43 kilometre, yani saatte yaklaşık 8.700 kilometre hızla hareket ediyordu.

Ay’a düşen Falcon 9 roketi parçasının, Dünya’ya yeniden iniş yapması için tasarlanmamış üst kademe olduğu bildirildi. Parçanın boyutu yaklaşık beş katlı bir bina büyüklüğünde.

BBC’nin belirttiğine göre bu çarpışma, SpaceX’in Ocak 2025’te ABD ve Japonya’ya ait iki Ay iniş aracını fırlatmasının ardından roket parçasının uzun süre boyunca yerçekimi ve Güneş ışınlarının etkisine maruz kalması sonucunda gerçekleşti.

NASA’ya göre bu olay Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Astronomlar şu anda Ay’ın yüzeyindeki çarpışma bölgesini gözlemlemeyi ve çarpmanın oluşturduğu krater ile olası parçaları incelemeyi bekliyor.