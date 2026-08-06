David Raya, İngiltere Premier Lig'in en iyi kalecisi seçildi

Arsenal kalecisi David Raya, İngiltere Premier Lig'in günümüzdeki en iyi file bekçisi seçildi; ancak aynı zamanda dünya futbolunun en talihsiz oyuncularından biri olarak görülüyor. Londra kulübünün eski kalecisi Graham Stack, GOAL'a verdiği röportajda İspanyol oyuncunun kulüp düzeyindeki büyük başarılarına ve millî takımdaki zorlu rekabetine özellikle değindi. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Southport ve Blackburn Rovers gibi alt lig takımlarında kariyerine başlayan David Raya, adım adım ilerleyerek Brentford formasıyla Premier Lig'e yükseldi. 2023 yılında Emirates Stadium'a transfer olan İspanyol kaleci, başlangıçta Aaron Ramsdale ile rekabette üstünlük sağlayarak ilk 11'deki yerini aldı ve ardından üst üste üç sezon Golden Glove ödülünü kazandı.

Uluslararası arenadaki adaletsizlik

Kulüp düzeyinde istikrarlı bir performans sergileyerek İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan 30 yaşındaki kaleci, millî takımda Unai Simón'un gölgesinde kalıyor. Graham Stack'e göre Raya, günümüzde dünyanın en talihsiz kalecisi; zira istatistikleri, herhangi bir üst düzey millî takımda ilk 11'de oynayabilecek seviyede olduğunu gösteriyor.

Buna rağmen İspanya Millî Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarılı yürüyüşü, teknik direktörün tercihini bir ölçüde haklı çıkarıyor. Unai Simón'un güven veren performansı ve millî takımın sonuçları Raya'nın yedek kalmasına neden olsa da bu durum, Raya ve taraftarlar açısından biraz anlaşılmaz ve hayal kırıklığı yaratıcı olarak değerlendiriliyor.

Sahada liderlik ve güven

GOAL'a konuşan Graham Stack'e göre David Raya, bugün İngiltere Premier Lig'in her açıdan en iyi kalecisi. İstikrarı, üst üste gole kapattığı maçlar, kritik kurtarışları ve sahadaki hareketliliği bunu açıkça kanıtlıyor.

Raya, tehlikeyi önceden sezme yeteneği, aktif oyunu ve Londra kulübündeki karakteri ile liderlik özellikleri sayesinde takımın gerçek liderlerinden biri hâline geldi. Graham Stack'in değerlendirmesine göre İspanyol kalecinin Arsenal'deki gelişimi ve profesyonelliği, onu yalnızca kulübün değil, tüm Premier Lig'in seçkin kalecilerinden biri yaptı.