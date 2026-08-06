Brahim Díaz: Mourinho takımdan yoğun çalışma talep ediyor

Real Madrid orta saha oyuncusu Brahim Díaz, yeni sezon öncesinde takımın antrenman süreci ve teknik direktör José Mourinho'nun talepleri hakkında görüşlerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre futbolcu, sezon öncesi hazırlıkların yoğun geçtiğini ve takımın temel hedefinin yeniden şampiyonluklar kazanmak olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp tesislerine dönerek antrenmanlara başlayan Brahim Díaz, Realmadrid TV kanalına verdiği röportajda takımdaki motivasyonunun yüksek olduğunu gizlemedi. Ona göre yaz tatilinin ardından yaşanan en önemli değişikliklerden biri, deneyimli teknik direktör José Mourinho ile teknik ekibinin takıma katılması oldu.

José Mourinho yönetiminde sert talepler

Futbolcu, Portekizli teknik direktörün ve yardımcılarının işlerine yönelik profesyonel yaklaşımını övdü. Díaz, teknik ekibin son derece titiz bir hazırlık yaptığını ve oyuncularda kazanma zihniyeti oluşturduğunu belirtti.

“Her şey çok iyi gidiyor çünkü hem o hem de teknik ekibi üst düzeyde hazırlanmış durumda,” dedi Díaz. “Mourinho'nun nasıl bir teknik direktör olduğunu ve daha önce neler başardığını çok iyi biliyoruz. Onunla birlikte kazanmaya devam etmek istiyoruz.”

Takım birlikteliği ve kişisel hedefler

Brahim Díaz'ın sözlerine göre teknik direktör, oyunculardan sahada yüksek yoğunluk ve birbirleri için fedakârlık yapmalarını talep ediyor. Bireysel yeteneğin önemine rağmen asıl hedefin birlik olmak olduğu sürekli vurgulanıyor.

“Bizden yoğun oynamamızı, takımda bireysel yeteneğin üst düzeyde olmasını ve farkı da bunun yaratabileceğini söylüyor. Ancak en önemlisi çalışmak, sahada birbirimiz için canımızı dişimize takmak ve gerçek bir takım olmaktır,” diye ekledi orta saha oyuncusu.

Yeni sezon yaklaşırken Díaz, en iyi futbolunu sergilemeye ve taraftarları mutlu etmeye kararlı. Real Madrid formasıyla sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu ve kulübün önüne yalnızca en yüksek hedeflerin konulduğunu hatırlattı.

“Amacım yüzde 100 hazır olmak ve takıma yardımcı olmak. Her maçta en iyi versiyonumu göstereceğim. Takım olarak ise en güzel şey kupalar kazanmaktır. Burası Real Madrid, bu nedenle her zaman şampiyonluklar kazanmalıyız,” diyerek sözlerini tamamladı futbolcu.