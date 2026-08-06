Brahim Díaz: Mourinho takımdan yoğun çalışma talep ediyor

·61·Spor
Brahim Díaz: Mourinho takımdan yoğun çalışma talep ediyor

Real Madrid orta saha oyuncusu Brahim Díaz, yeni sezon öncesinde takımın antrenman süreci ve teknik direktör José Mourinho'nun talepleri hakkında görüşlerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre futbolcu, sezon öncesi hazırlıkların yoğun geçtiğini ve takımın temel hedefinin yeniden şampiyonluklar kazanmak olduğunu vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp tesislerine dönerek antrenmanlara başlayan Brahim Díaz, Realmadrid TV kanalına verdiği röportajda takımdaki motivasyonunun yüksek olduğunu gizlemedi. Ona göre yaz tatilinin ardından yaşanan en önemli değişikliklerden biri, deneyimli teknik direktör José Mourinho ile teknik ekibinin takıma katılması oldu.

José Mourinho yönetiminde sert talepler

Futbolcu, Portekizli teknik direktörün ve yardımcılarının işlerine yönelik profesyonel yaklaşımını övdü. Díaz, teknik ekibin son derece titiz bir hazırlık yaptığını ve oyuncularda kazanma zihniyeti oluşturduğunu belirtti.

“Her şey çok iyi gidiyor çünkü hem o hem de teknik ekibi üst düzeyde hazırlanmış durumda,” dedi Díaz. “Mourinho'nun nasıl bir teknik direktör olduğunu ve daha önce neler başardığını çok iyi biliyoruz. Onunla birlikte kazanmaya devam etmek istiyoruz.”

Takım birlikteliği ve kişisel hedefler

Brahim Díaz'ın sözlerine göre teknik direktör, oyunculardan sahada yüksek yoğunluk ve birbirleri için fedakârlık yapmalarını talep ediyor. Bireysel yeteneğin önemine rağmen asıl hedefin birlik olmak olduğu sürekli vurgulanıyor.

“Bizden yoğun oynamamızı, takımda bireysel yeteneğin üst düzeyde olmasını ve farkı da bunun yaratabileceğini söylüyor. Ancak en önemlisi çalışmak, sahada birbirimiz için canımızı dişimize takmak ve gerçek bir takım olmaktır,” diye ekledi orta saha oyuncusu.

Yeni sezon yaklaşırken Díaz, en iyi futbolunu sergilemeye ve taraftarları mutlu etmeye kararlı. Real Madrid formasıyla sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu ve kulübün önüne yalnızca en yüksek hedeflerin konulduğunu hatırlattı.

“Amacım yüzde 100 hazır olmak ve takıma yardımcı olmak. Her maçta en iyi versiyonumu göstereceğim. Takım olarak ise en güzel şey kupalar kazanmaktır. Burası Real Madrid, bu nedenle her zaman şampiyonluklar kazanmalıyız,” diyerek sözlerini tamamladı futbolcu.

Real MadridBrahim DíazJosé MourinhoLa LigaFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Real neden Rodri transferinden vazgeçti? (Tüm detaylar)Bugün, 19:54Rodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiRodri transferindeki dönüm noktası Real Madrid yönetimini öfkelendirdiBugün, 19:39Federico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirFederico Gatti sakatlandı: Savunmacı Inter karşılaşmasını kaçırabilirBugün, 19:36
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)