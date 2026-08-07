«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor

Özbekistan Süper Ligi'nin 16. haftasından ertelenen önemli maçta Namangan temsilcisi «Navbahor», «Surkhon» deplasmanında önemli bir galibiyet aldı.

Namangan'da oynanan çekişmeli ve mücadeleci karşılaşmada Temur Kapadze'nin öğrencileri farkı 1:0 olan skorla kazanarak hanesine değerli 3 puan yazdırdı.

Erken gol ve maçın kaderi

Karşılaşma «şahinler»in etkili ataklarıyla başladı. Maçın henüz 5. dakikasında Termiz ekibinin kalesine verilen penaltıyı «Navbahor»un forveti Husayn Norchayev soğukkanlılıkla gole çevirerek skoru açtı.

Maçın kalan dakikalarında her iki takım da birçok tehlikeli pozisyon bulsa da skor bir daha değişmedi. Bu tek gol, Namangan ekibine bir başka önemli galibiyet getirdi.

Puan durumundaki görünüm

Bu başarının ardından Temur Kapadze önderliğindeki «Navbahor» puanını 28'e yükselterek puan durumunda 3. sıraya yerleşti.

Mağlup olan «Surkhon» ise 18 puanla puan durumunun 12. sırasında yer alıyor.

Maç kadrosu:

Süper Lig. 16. hafta

«Surkhon» – «Navbahor» 0:1

Gol: Husayn Norchayev 5 (pen.)

«Surkhon»: 86. Davron Merganov, 6. Behzod Shamsiyev, 7. Dostonbek Tursunov, 11. Richard Fraydey (14. Tohirjon Ashurbayev, 63), 15. Diyor Ramazonov (8. Humoyun Sherbo‘tayev, 46), 21. Tornike Dzebniauri, 26. Behruz Shukurullayev, 31. Kamronbek Ergashev (27. Muhammadali Musaxanov, 46), 32. Boburjon Rahimjonov (39. Mirmaqsud Mirusmonov, 63), 66. Behro‘z Shaydulov, 91. A’zamjon Temirxonov.

«Navbahor»: 1. O‘tkir Yusupov, 2. Saidazamat Mirsaidov, 4. Islombek Mamatkazin, 7. Ruslanbek Jiyanov (6. Shohruh Abdurahmonov, 66), 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev, 13. Benjamin Teydi, 22. Umar Adhamzoda, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 66), 34. Giorgi Jgerenaya, 77. Muhammadali Usmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 66).

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