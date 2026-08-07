Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimali

Münih ekibi Bayern'in forveti Harry Kane, kariyerinin bir sonraki aşamasında Kuzey Amerika'nın MLS ligine transfer olabilir veya ülkesi İngiltere'de futbola dönebilir. Almanya ligindeki istikrarlı performansı ve rekorlarıyla dikkat çeken İngiliz forvetin sözleşmesine ilişkin planları, futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırıyor. Goal.com haberine göre.

Bayern'in eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Goal.com'a verdiği röportajda Harry Kane'in geleceği hakkındaki görüşlerini paylaştı. Hamann'a göre deneyimli forvet, önümüzdeki yıllarda Münih'te kalmayı hedeflese de kariyerinin son döneminde başka liglere gitmesi ihtimal dışı değil.

Bilindiği üzere Harry Kane, 2023 yılında Tottenham'dan ayrılarak Münih'teki kariyerine başladı ve Alman kulübünde kendini kanıtladı. Tüm kulvarlarda 147 maça çıkan oyuncu, 146 gol atmayı başardı. Sözleşmesinin sona ermesine ise yalnızca 12 ay kaldı.

Münih'te yeni sözleşme ve kupalar

Taraflar şu anda mevcut anlaşmayı uzatmak için görüşmelere hazır olduklarını belirtiyor. Bayern formasıyla uzun süren kupa hasretine son veren forvet, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmayı ve kulüp efsanesi olmayı hedefliyor.

Ancak temmuz ayında 33 yaşına giren futbolcu, zamanla Avrupa'nın elit seviyesindeki rekabeti bırakma vaktinin geleceğinin farkında. İngiltere Milli Takımı'nın eski kaptanı, daha önce NFL'de kicker olarak kendini denemek istediğini de dile getirmişti.

MLS ve İngiltere: Kane'i neler bekliyor?

Dietmar Hamann'a göre Harry Kane, iki veya üç yıl daha Almanya'da gol atmaya devam edebilir. Hamann, forvetin 35 yaşına geldikten sonra MLS'e veya Suudi Arabistan'a gidebileceğini belirtti. Ancak dört çocuk babası futbolcunun şimdilik okyanusun ötesine taşınmak için acele etmesi beklenmiyor.

Uzmanına göre Harry Kane er ya da geç Büyük Britanya'ya dönecek. Bu dönüş futbolcu olarak sahalara çıkmak şeklinde olmasa da kalıcı olarak yaşamak üzere ülkesine dönmesi kesin. Ancak bu soruların net yanıtını yalnızca futbolcunun kendisi verebilir.