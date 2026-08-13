Lionel Messi, babasının ölümünün ardından sahalara döndü

·23·Spor
Lionel Messi, babasının ölümünün ardından sahalara döndü

Arjantin Millî Takımı ve Inter Miami forveti Lionel Messi, babasının vefatının ardından verdiği aradan sonra resmî maçlarla yeşil sahalara döndü. Goal.com'un haberine göre, 2026 Leagues Cup kapsamında Meksika ekibi Club León'a karşı oynanan karşılaşmada futbolcunun yaşadığı ilginç ve duygusal olay kamuoyunun dikkatini çekti. Bu haberi Goal.com veriyor .

Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ataklardan birinde, sahanın ortasında topla ilerleyen Arjantinli efsane rakip savunmacıyı geçmeye çalıştı. Ancak Club León'un stoperi Jhon Romaña atağı başarıyla durdurdu.

Sahada beklenmedik ve samimi bir an

Atağı durduran Kolombiyalı savunmacı topu kazanmakla yetinmedi; Messi'ye sarıldı ve onu yerden kaldırarak kucakladı. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle gerçekleştirdiği bu hareket, tüm stadyumun alkışını aldı.

Bu beklenmedik olayın ardından Lionel Messi'nin yüzünde de samimi bir gülümseme belirdi. Rekabetin genellikle yoğun geçtiği bu tür maçlarda futbolcunun sinirlenmek yerine bu esprili ve sıcak anı sakinlikle karşılaması taraftarların beğenisini kazandı.

Ağır kayıp ve sorumluluk

Bu maç, Messi için psikolojik açıdan oldukça zor bir döneme denk geldi. Inter Miami kaptanı, kısa süre önce babası Jorge'nin vefatı nedeniyle izin alarak doğup büyüdüğü Rosario kentine gitmişti.

Yakınını uğurladıktan sonra deneyimli forvet, Florida ekibine hemen döndü ve takımını bir sonraki önemli maçlarda sahaya kaptan olarak çıkardı. Ekip, yoğun fikstür koşullarında kaptanına güvenerek yoluna devam ediyor.

Inter Miami şimdi Major League Soccer kapsamında pazar günü Nashville'e karşı oynayacağı maça hazırlanıyor. Lionel Messi'nin takıma dönmesi ve psikolojik durumu, ekibin hücum hattındaki gücünü daha da artırabilir.

Lionel MessiInter MiamiLeagues CupClub LeónFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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