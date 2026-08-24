Ekonomik «D» Günü: ABD, İran'a karşı tarihin en büyük finansal saldırısını başlattı

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim en üst, belirleyici aşamasına giriyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent resmi Washington'ın Tahran'a karşı geniş kapsamlı bir ekonomik operasyon başlattığını ve çatışmanın son aşamaya girdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump bu stratejik girişimi öne sürerek, bunu «benzeri görülmemiş ölçekte tam izolasyon» olarak nitelendirdi ve dünyadaki tüm müttefikleri bu ekonomik kuşatmaya katılmaya çağırdı.

«Tarihin en büyük finansal saldırısı»: Bessent'ten açıklama

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, prestijli Financial Times gazetesinde yayınlanan makalesinde, yaklaşan eylemlerin kapsamını İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarihi dönüm noktasıyla karşılaştırdı:

«Başkan Donald Trump ve silahlı kuvvetlerimizin muazzam gücü, İran'ın askeri kapasitesini önemli ölçüde yok etti ve nükleer programını zayıflattı. Şimdi son aşamaya giriyoruz. Şafak vaktiyle birlikte ekonomik «D» Günü başlayacak; bu, düşmana karşı gerçekleştirilen en büyük finansal saldırıdır», — diye vurguladı Bessent.

Bakanlığın Pazartesi günü özel bir basın toplantısı düzenleyerek İran'ın finans, enerji ve ticaret sektörlerini kapsayan yeni ve sert yaptırım paketini detaylıca açıklaması bekleniyor.

Askeri baskı devam edecek mi?

Donald Trump, Washington'ın ekonomik saldırılara geçişinin askeri yoldan tamamen vazgeçildiği anlamına gelmediğini özellikle belirtti:

Strateji: Ekonomik savaş, İran rejiminin finansal kaynaklarını kurutmayı amaçlıyor;

Askeri güç faktörü: Beyaz Saray lideri, ABD'nin gerektiğinde askeri imkanları kullanma hakkını tamamen saklı tuttuğunu vurguladı.

Uzmanlara göre, ABD'nin bu benzeri görülmemiş finansal baskısı, Orta Doğu bölgesindeki güç dengesini ve küresel enerji piyasasını ciddi şekilde etkileyebilir.