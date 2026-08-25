Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev erkeklerin sarılarak veya öpüşerek selamlaşmasını eleştirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, erkeklerin birbirine sarılarak veya öpüşerek selamlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı, bu tür selamlaşmanın Kazakistan'ın geleneksel örf ve adetlerine uygun olmadığını vurguladı.

Tokayev, bu konudaki görüşlerini Astana'da Kurultay seçimlerinde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada dile getirdi.

Tokayev, erkeklerin karşılaştıklarında birbirlerinin elini sıkıca tutarak tokalaşmalarının yeterli olduğunu belirtti.

“Erkekler birbirlerinin elini sıkıca tutarak tokalaşmalıdır. Bunun fazlasına gerek yoktur” dedi Tokayev. Kazakistan Cumhurbaşkanı, özellikle askerlerin ve generallerin birbirlerine sarılarak selamlaşmalarına itiraz etti.

Ona göre bu durumlar, ülkede yerleşik olan geleneksel selamlaşma kültürüne uymuyor. Cumhurbaşkanının bu açıklamalarının sosyal medyada farklı tepkilere yol açması bekleniyor. Zira erkeklerin karşılaştıklarında sarılarak selamlaşması bazı toplumlarda olağan bir durum olarak kabul ediliyor.