Pentagon'da acil toplantı: Hegset yüzlerce generali gizli bir üsse topluyor

ABD askeri çevrelerinde yeni ve büyük bir gizli hazırlık süreci başladı. Saygın The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li resmi kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegset, yıl sonuna kadar yüzlerce üst düzey askeri lideri ve generali Virginia'daki ünlü Quantico Deniz Piyadeleri Üssü'nde toplama planı hazırlıyor.

Kaynaklar, yaklaşan kapalı toplantıda ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ilişkin stratejik planların ve yeni özel emirlerin açıklanmasının beklendiğini belirtiyor.

Quantico'daki gizli zirve ve Pentagon'un resmi yanıtı

Şimdilik yaklaşan özel toplantı ile ilgili birçok detay kesinlikle gizli tutuluyor:

Kesin tarih ve katılımcılar: Etkinliğin kesin tarihi ve katılacak generallerin listesi henüz tam olarak doğrulanmadı;

Donald Trump katılacak mı? En büyük bilinmezlik, bu önemli askeri zirveye ABD Başkanı Donald Trump'ın şahsen katılıp katılmayacağı ile ilgili;

Pentagon'un tepkisi: Askeri yetkili Joel Valdez, gazetecilerin sorularına yanıt olarak şu an için resmen açıklanabilecek detaylı bir bilginin bulunmadığını belirtti.

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ABD'de benzer bir acil toplantı, 2025 yılının Eylül ayında da yine Quantico üssünde düzenlenmişti: