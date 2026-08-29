Bellingham Real Madrid'de parlıyor: Mourinho onun performansı hakkında ne dedi?

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, düzenlediği basın toplantısında takımın yıldız oyuncularından biri olan Jude Bellinghamhakkında ve onun sahadaki görevleri üzerine konuştu. Portekizli deneyimli çalıştırıcı, İngiliz orta saha oyuncusunun eşsiz yeteneğini överken, bireysellikten ziyade takım bütünlüğünün ön planda olduğunu vurguladı.

Sezon başından bu yana yüksek performans sergileyen Bellingham, 'Los Blancos'un galibiyet serisinde kilit rol oynuyor.

José Mourinho, takım içindeki atmosfer ve taraftarların beklediği futbol hakkında görüşlerini dile getirdi:

Bellingham'ın önemi: «Bellingham gerçekten özel bir oyuncu. Real Madrid için çok önemli bir yere sahip ancak ben bireylerden ziyade takımın bütünü hakkında konuşmayı tercih ederim;

Takım mekanizması: Her oyuncumun performansından memnunum. Sahada tek bir vücut ve bütün bir takım olarak hareket etmeliyiz;