Bellingham Real Madrid'de parlıyor: Mourinho onun performansı hakkında ne dedi?

·1·Spor
Bellingham Real Madrid'de parlıyor: Mourinho onun performansı hakkında ne dedi?

Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, düzenlediği basın toplantısında takımın yıldız oyuncularından biri olan Jude Bellinghamhakkında ve onun sahadaki görevleri üzerine konuştu. Portekizli deneyimli çalıştırıcı, İngiliz orta saha oyuncusunun eşsiz yeteneğini överken, bireysellikten ziyade takım bütünlüğünün ön planda olduğunu vurguladı.

Sezon başından bu yana yüksek performans sergileyen Bellingham, 'Los Blancos'un galibiyet serisinde kilit rol oynuyor.

«Her oyuncumdan memnunum»: Mourinho'nun beklentileri ve felsefesi

José Mourinho, takım içindeki atmosfer ve taraftarların beklediği futbol hakkında görüşlerini dile getirdi:

  • Bellingham'ın önemi: «Bellingham gerçekten özel bir oyuncu. Real Madrid için çok önemli bir yere sahip ancak ben bireylerden ziyade takımın bütünü hakkında konuşmayı tercih ederim;

  • Takım mekanizması: Her oyuncumun performansından memnunum. Sahada tek bir vücut ve bütün bir takım olarak hareket etmeliyiz;

  • Taraftar güveni: Taraftarlar stadyuma tam olarak bu oyuncuları izlemek, onların güzel takım oyununu ve kazandıkları zaferleri görmek için geliyor», dedi.

2 maçta 3 skor katkısı: Bellingham'ın verimli başlangıcı

23 yaşındaki Jude Bellingham yeni sezona son derece üretken bir giriş yaptı:

  • La Liga istatistikleri: İngiliz yıldız, İspanya Ligi'ndeki ilk 2 maçında sahaya çıkarak hanesine 1 gol ve 2 asist yazdırmayı başardı;

  • Teknik direktörün taktiğindeki rolü: Orta sahada hücum ile savunma arasındaki bağlantıyı sağlayan kilit isim olarak, Real Madrid'in hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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