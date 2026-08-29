Bo‘stonliq’ta 320 bin yıllık eşsiz bulgular tespit edildi

Taşkent bölgesinin Bo‘stonliq ilçesindeki Arkutsoy Paleolitik alanında 320-280 bin yıl önce oluşmuş bir katmandan eski insanlar tarafından işlenmiş taş aletler bulundu. Eğer bu tarih laboratuvar analizleriyle doğrulanırsa, Arkutsoy Özbekistan'dakien eski Paleolitik alan olarak kabul edilebilir. Bu bilgi Özbekistan Bilimler Akademisi tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, eşsiz bulgular Özbekistan Bilimler Akademisi Antropoloji Enstitüsü ile Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü uzmanlarının ortak araştırmaları sırasında tespit edildi.

Arkutsoy alanında hedefli arkeolojik kazı çalışmaları 2024 yılında başladı. Şu anda kazı ve gözlem çalışmaları üç ayrı alanda yürütülmektedir.

Araştırmalar sırasında alanın birinci, ikinci ve üçüncü antik toprak katmanlarından insan tarafından işlenmiş taş eserler bulundu. Bu durum, eski insanların bu bölgeyi farklı dönemlerde birkaç aşamada yerleşim yeri olarak kullandıklarını gösterebilir.

Uzmanların ilk jeolojik ve paleoklimatik değerlendirmelerine göre, üçüncü katman 320-280 bin yıl önce oluşmuştur.

Önceki araştırmalar sırasında da alanın 20 ve 40 metre derinliğindeki katmanlarından bazı taş eserler bulunmuştu. Ancak bunların kesin stratigrafik konumu yeterince belgelenmediği için bulguların hangi döneme ait olduğunu güvenilir bir şekilde belirlemek zordu.

Bilim insanları, yeni bulguların eski insanların Orta Asya bölgesine yayılımını ve çeşitli doğal ve iklimsel koşullara uyum süreçlerini incelemede önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Aynı zamanda, lös ve antik toprak katmanlarının arkeolojik bulgularla birlikte incelenmesi sayesinde eski insanların faaliyetleri, iklim değişiklikleri ve peyzaj gelişimi arasındaki bağlantıyı belirlemek mümkündür.

Eğer 320-280 bin yıllık tarih bağımsız laboratuvar analizleriyle doğrulanırsa, bu, eski insanların Taşkent vahası ve günümüz Özbekistan topraklarını 320 bin yıl önce de kullandığını gösteren önemli bir bilimsel kanıt olacaktır.