Kirill Budanov, Zelenskiy'ye Donbas konusunda verdiği tavsiyeyi açıkladı

Ukrayna İstihbarat Başkanı Kirill Budanov, prestijli The New York Times gazetesine verdiği demeçte, Kiev ile Moskova arasında yürütülen perde arkası müzakerelerin detaylarını paylaştı. Budanov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye, Rus ordusunun kontrolü altında olmayan bölgelere Moskova'nın bayrağını dikmesine izin verecek her türlü anlaşmayı kesinlikle reddetmesini tavsiye ettiğini belirtti. Ayrıca, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden canlanabileceği, ancak cephede ateşkesin 2027 baharına kadar beklenmediği ifade edildi.

Donbas konusunda net duruş: "Rus bayrağına geçit yok"

Kirill Budanov, Ukrayna'nın bölgesel konulardaki kırmızı çizgilerini açıkladı:

Bölgesel kayıplar tanınmayacak: Yetkili, savaşı bitirecek her türlü diplomatik adıma hazır olduklarını ancak toprak kaybını asla kabul etmeyeceklerini vurguladı;

Zelenskiy'ye verilen sert tavsiye: Budanov, Ukrayna liderine, savaş alanında Rus kontrolüne girmemiş bölgelerde Rus bayrağının dalgalanmasına olanak tanıyan hiçbir belgeyi imzalamamasını tavsiye etti;

Geriye kalan dört şehrin statüsü: Müzakere belgelerinde, Ukrayna'nın elinde kalan Donbas bölgeleri 'kısmen yıkılmış dört orta ölçekli şehir ve geniş tarım arazileri' olarak tanımlandı.

Abu Dabi'deki kapalı görüşme: 20 maddeden kalan 2 ana mesele

The New York Times gazetesi, ABD arabuluculuğunda yürütülen gizli anlaşmaların önemli noktalarını açıkladı:

20 maddeden 2'ye düşüş: 2026 başında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ABD arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde, başlangıçtaki 20 maddelik kapsamlı anlaşma taslağı iki ana düğüme indirgendi;

Zaporijya NGS ve Donbas'ın kaderi: Şu anda gündemde sadece iki belirleyici konu kaldı: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin statüsü ve Ukrayna kontrolündeki Donbas topraklarının geleceği;

Olağanüstü yönetim teklifleri: Görüşmelerde bu bölgelerin yönetimi için alışılmadık mekanizmalar; kontrolün özel askeri şirketlere (ÖAŞ) devredilmesi, ABD destekli özel bir 'Barış Konseyi' kurulması veya ortak sivil yönetim oluşturulması gibi seçenekler önerildi.

Müzakere beklentisi: 2027 baharına kadar ateşkes yok

Diplomatik hareketlilik artmasına rağmen, savaşın yakın zamanda bitme olasılığı çok düşük değerlendiriliyor:

Görüşmelerin yeniden başlaması bekleniyor: Kirill Budanov, taraflar arasındaki temasların bu ay içerisinde yeniden canlanabileceğini belirtti;

2027 baharı hedefi: Ancak müzakerelerin başlaması, cephede hızlı bir ateşkes anlamına gelmiyor. Budanov, savaş alanında ateşkes anlaşmasının 2027 baharından önce gerçekleşeceğine inanmadığını açıkça ifade etti;

Uzun vadeli mücadele: Bu açıklama, Washington'un çatışmayı bir an önce dondurma çabaları karşısında hala çok karmaşık engellerin bulunduğunu açıkça gösteriyor.

Sizce Donbas ve Zaporijya NGS için düşünülen 'Barış Konseyi' veya özel şirket kontrolü çatışmaya gerçek bir son verebilir mi? Kirill Budanov'un ateşkesin 2027 baharına kadar beklenmediği yönündeki tahmini ne kadar gerçekçi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!