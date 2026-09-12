«3 maçta 6 skor katkısı!»: Raphinha, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi

·9·Spor
«3 maçta 6 skor katkısı!»: Raphinha, La Liga'da ayın oyuncusu seçildi

İspanya La Liga'da yeni sezonun ilk ayının ardından mutlak kazanan resmen açıklandı. Katalan kulübü Barcelona'nın hücum oyuncusu Raphinha, ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildi. Ligin resmi sitesi tarafından onaylanan bu ödül, Brezilyalı yıldızın sezon başlangıcında sergilediği fantastik formun haklı bir takdiri oldu. Sahada gerçek bir liderlik üstlenen kanat oyuncusu, sadece üç maçta 6 gole doğrudan katkı sağlayarak rakip savunmalar için tam bir kabusa dönüştü. Peki, Raphinha hangi takımların kalesini havalandırdı, sözleşmesi ve güncel piyasa değeri ne kadar ve bu sezon Barcelona'nın hücum hattını kim sırtlıyor?

Ağustos ayında rekor sonuç: 3 maçta 5 gol ve asist!

Brezilyalı ofansif oyuncu, geçtiğimiz ay La Liga kapsamında şu çarpıcı istatistikleri kaydetti:

  • Verimlilik zirvesi: Raphinha, ağustos ayında İspanya liginde toplam 3 maça çıkarak hanesine 5 gol ve 1 asist yazdırdı;

  • Elche karşısında kahramanlık: Barcelona'nın5-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlanan maçta kanat oyuncusu duble yaptı;

  • Rayo Vallecano savunmasının çöküşü: Çekişmeli geçen ve Katalanların 5-2'lik zaferiyle biten maçta da Raphinha bir kez daha duble yaparak maçın kaderini belirledi;

  • Athletic kalesine önemli vuruş: Bilbao'nun güçlü ekibi Athletic'e karşı oynanan zorlu mücadelede (2-0) de adını tabelaya yazdırmayı başardı.

Sözleşme süresi ve Transfermarkt değeri: 70 milyon Euro'luk varlık

Raphinha'nın Katalan devindeki geleceği ve piyasa değeri finansal çevrelerde de yüksek değerlendiriliyor:

  • 2028'e kadar güven: Futbolcu ile kulüp arasındaki mevcut sözleşme 2028 yazına kadar devam etmekte olup, 'Blaugrana' ekibi yıldızını uzun vadeli projenin temeli olarak görüyor;

  • 70 milyon Euro'luk piyasa değeri: Saygın Transfermarkt portalının verilerine göre, Raphinha'nın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro seviyesinde;

  • Liderlik statüsü: Hız, şut ve soğukkanlılığı birleştiren hücum oyuncusu, takımın ana gol silahı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Katalanların sezona parlak başlamasında Raphinha'nın katkısı paha biçilemez. Her maçtaki istikrarı ve sahadaki bitmek bilmeyen enerjisi, Barcelona'nın İspanya ve Avrupa arenasındaki şampiyonluk hedeflerini yeni bir seviyeye taşıdı.

Sizce Raphinha bu verimliliği ve yüksek formu tüm sezon boyunca koruyup La Liga'nın gol kralı olabilir mi? Barcelona hücumunda Brezilyalı yıldızın rolü şu an diğer liderlerden daha mı önemli? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin ve bu güzel haberi Barcelona taraftarı arkadaşlarınızla paylaşın!

БарселонаРафињаLa LigaTransfermarkt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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