Samsung yeni reklamında başka bir Tim Cook kullandı

·8·Teknoloji
Samsung yeni reklamında başka bir Tim Cook kullandı

Samsung'un Yeni Zelanda birimi, piyasaya sürülen ilk katlanabilir iPhone olan iPhone Duo'ya kendine has bir şekilde yanıt verdi. Ixbt.com'a göre, yeni Galaxy Z Fold 8 akıllı telefonunun tanıtımına odaklanan reklam filminde Apple CEO'su Tim Cook değil, aynı isme sahip sıradan bir vatandaş yer aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu eğlenceli ve dikkat çekici pazarlama hamlesi, teknoloji dünyasındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Samsung'un yeni reklamı, sadece cihaz özelliklerini değil, aynı zamanda markaların katlanabilir cihaz pazarındaki deneyimlerini de karşılaştırmayı hedefliyor.

Benzer isim ve beklenmedik olay örgüsü

Reklam filmindeki «Tim Cook», Apple CEO'su değil, Yeni Zelanda'nın Palmerston-North şehrindeki Harcourts şirketinde çalışan bir emlakçıdır. Samsung, isim benzerliğinden yararlanarak Apple'a karşı yeni bir sosyal medya reklam saldırısı düzenledi.

Videonun başında izleyicilere «Tim Cook'un bir duyurusu var ve ilk kez Galaxy hakkında konuşuyor» mesajı veriliyor. Ardından karaktere yeni Galaxy Z Fold 8 akıllı telefonu sunuluyor. Bu yaklaşım tüketicilerde büyük ilgi uyandırdı ve sosyal ağlarda tartışmalara neden oldu.

Deneyim ve teknik özellik rekabeti

Güney Koreli dev, katlanabilir cihazlar konusunda ana rakibinden çok daha ileride olduğunu özellikle vurguluyor. Samsung'un ilk Galaxy Fold modeli 2019 yılında tanıtılmıştı. Bu nedenle mevcut reklam kampanyası, teknik detaylardan ziyade uzun yıllara dayanan deneyime odaklanıyor.

Temmuz ayında satışa sunulan Galaxy Z Fold 8, gelişmiş özellikleriyle öne çıkıyor. Cihaz, 5,5 inç dış ekran ve 7,6 inç iç katlanabilir ekran ile donatılmış durumda. Ağırlığı sadece 201 gram olan cihaz, üretici tarafından Fold ailesinin en hafif temsilcisi olarak tanıtılıyor.

Pazardaki doğrudan rekabet

Günümüzde katlanabilir akıllı telefon pazarı hızla gelişiyor. Apple tarafından sunulan iPhone Duo da «kitapçık» tarzı bir tasarıma sahip ve 7,6 inçlik bir iç ekran sunuyor.

Ancak ağırlık konusunda Samsung üstünlüğünü koruyor: rakip şirketin cihazı 254 gram ağırlığında. İşte bu faktörler, iki teknoloji devini katlanabilir akıllı telefon segmentinde uzlaşmaz rakipler haline getiriyor.

SamsungTim CookGalaxy Z Fold 8iPhone DuoTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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