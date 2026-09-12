«Artık sessizlik yok!»: Barcelona, Ballon d'Or için tercihini açıkladı

Dünya futbolunun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için mücadele yeni ve beklenmedik bir aşamaya girdi. Katalan devi Barcelona, uzun süren sessizliğini bozarak yılın en iyi futbolcusu ödülü için kimi destekleyeceğine dair nihai kararını verdi. İspanyol gazeteci ve içeriden bilgi sahibi Juan Jimenez'in haberine göre, Barcelona yönetimi 19 yaşındaki yetenek Lamine Yamal'ı resmen kulübün ana adayı olarak belirledi ve kapsamlı bir tanıtım kampanyası başlattı. Hansi Flick'in bizzat yönettiği bu medya atağı, ödül yarışındaki tüm dengeleri değiştirdi. Peki, Barcelona neden tüm dikkatini Yamal'a çevirdi, Flick'in planı ne ve bu ödülün mevcut sahibi kim?

«Açık kampanya başladı»: Juan Jimenez'den çarpıcı kulis bilgisi

İspanyol basını, Barcelona yönetimi ve teknik heyetinin kararıyla ilgili şu detayları paylaştı:

Kulübün tek tercihi: Barcelona, birçok aday arasından bir karara vardı; kulübün Ballon d'Or'daki mutlak ana ve resmi yüzü olarak Lamine Yamal seçildi;

Sessizlikten aktif eyleme: Takım, iç görüşmelerin ardından perde arkasından izlemeyi bırakarak, uluslararası medya ve oy kullanacak gazetecilerin algısını etkilemek için resmi bir destek kampanyası başlattı;

Hansi Flick'in liderliği: Bu kampanyayı bizzat teknik direktör Flick yönetiyor; Alman çalıştırıcı, basın toplantılarında ve röportajlarında Yamal'ın hem takım hem de bireysel etkisini ön plana çıkarmaya başladı;

Rodri ve bireysel başarı faktörü: Genç kanat oyuncusunun sahadaki eşsiz zaferleri, Avrupa şampiyonluğu ve Rodri gibi üst düzey oyunculara karşı gösterdiği üstünlük, kampanyanın ana dayanağı haline getiriliyor.

30 kişilik liste ve Dembele'nin unvanı: Yamal kimlerle yarışıyor?

Bu yılki Ballon d'Or yarışı öncekilerden tamamen farklı ve büyük bir heyecana sahne oluyor:

İlk 30 aday arasında: Lamine Yamal resmen 30 kişilik nihai aday listesine girdi ve listedeki en genç adaylardan biri olarak tarihe geçiyor;

Mevcut ödül sahibi — Ousmane Dembele: Ödülün mevcut sahibi PSG forveti Ousmane Dembele ve Katalanlar, eski futbolcularına ait olan tacı artık kendi altyapılarından yetişen oyuncularına kazandırmayı hedefliyor;

19 yaşındaki dahi: Eğer Yamal kazanırsa, futbol tarihinde Ballon d'Or'u kazanan en genç efsaneler arasına girecek.

Barcelona neden tek bir oyuncuya odaklanıyor?

Büyük kulüplerin bu tür kararları, oyların bölünmemesi adına çok önemli bir taktiksel adım olarak görülüyor:

Oyları birleştirmek: Kulüpte başka üst düzey yıldızlar olsa da, Barcelona uluslararası uzmanların oylarını tek bir aday etrafında toplamayı gerekli gördü;

Pazarlama ve akademi gururu: La Masia çıkışlı Yamal'ın zirveye çıkması, sadece oyuncuya değil, aynı zamanda kulübün eğitim sistemine ve marka değerine büyük bir finansal ve prestij katkısı sağlayacak;

Flick'in kararlılığı: Alman teknik adam, oyuncunun bu seviyedeki baskıya hazır olduğunu düşünüyor ve bu takdirin onun motivasyonunu yeni zirvelere taşıyacağına inanıyor.

Barcelona'nınbu beklenmedik resmi adımı, Ballon d'Or çevresindeki diplomatik savaşı daha da alevlendirdi. Dünya futbolu yeni bir dönemin eşiğinde; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo döneminden sonra, Lamine Yamal yeni dönemin mutlak lideri olmak için cesur bir adım attı.

Sizce 19 yaşındaki Lamine Yamal; Ousmane Dembele, Kylian Mbappe veya Vinicius gibi yıldızlardan üstün olup Ballon d'Or'u kazanmayı hak ediyor mu? Barcelona'nın tek bir oyuncu etrafında bu kadar aktif bir kampanya başlatması soyunma odasındaki ortamı olumsuz etkiler mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve futbol dünyasındaki bu çarpıcı kararın analizini tüm taraftarlara ulaştırın!