Temur Kapadze, Buxoro karşısındaki galibiyetin ardından tüm sırları açıkladı

Süper Lig'in 21. haftasında Buxoro'da gerçekleşen kritik mücadele, Namangan'ın Navbahor kulübü için gerçek bir güç ve beceri gösterisine dönüştü. Deplasmanda tavizsiz bir mücadele sergileyen Namangan ekibi, ev sahibi takımın kalesine 4 gol göndererek 4-1'lik önemli bir galibiyete imza attı. Maçın ardından galip takımın teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak oyundaki tüm hassas noktalar hakkında; savunmadaki bariz hata, kadrodaki ciddi eksikler ve neden özellikle uzun boylu futbolcuları tercih ettiği konusunda beklenmedik ve açık açıklamalarda bulundu. Peki, Kapadze savunmacıların hangi hatasına öfkelendi, eksik liderlerin yerini kimler doldurdu ve Buxoro'nun ana silahı nasıl etkisiz hale getirildi?

«Her açıdan daha iyiydik»: Teknik direktörün galibiyete ilk tepkisi

Temur Kapadze, maç analizine öğrencilerine ve Namangan'ın sadık taraftarlarına teşekkür ederek başladı:

«Mücadele dolu ve hak edilmiş bir galibiyet»: Teknik direktör, Buxoro'da deplasmanda oynamanın her zaman çok zor olduğunu vurgulayarak, takımının bu karşılaşmaya özel ve ciddi bir şekilde hazırlandığını ve sahada her açıdan rakibinden üstün olduğunu belirtti;

Taraftarların büyük desteği: Uzun yolculuğa rağmen stadyuma gelerek takımı sürekli destekleyen Namanganlı taraftarların rolüne özel vurgu yapıldı;

Bir sonraki maça hazırlık: Kapadze, bu galibiyetin tarihte kaldığını ve takımın önündeki belirleyici maçlara derhal odaklanacağını bildirdi.

«Kolay ve gereksiz bir gol yedik»: Merkez savunmacıların dağınıklığı

Farklı galibiyete rağmen uzman isim, takımının yediği tek gol hakkında açık ve eleştirel konuştu:

İki merkez savunmacının bariz hatası: Kapadze'nin ifadelerine göre, topu oyuna sokarken her iki merkez savunmacı da aynı hatayı yaptı ve Buxoro bu dağınıklıktan faydalanarak golü buldu;

«Eğer o gol olmasaydı...»: Teknik direktör, bu gereksiz ve kolay gol olmasaydı Navbahor'un ilk yarıda 3-4 net pozisyon daha yaratabileceğini açıkladı;

Baskıyı aşmak: Tribünlerin baskısına rağmen takım gücünü toparladı ve ikinci yarıda işi kesin olarak bitirdi.

Uzun boylu futbolcuların sırrı ve rakibin silahını kırmak

Kapadze, Buxoro'yu derinlemesine analiz ettiğini ve ona karşı tam olarak nasıl bir taktik uyguladığını anlattı:

Duran toplara karşı uzun boylular: Rakibin en tehlikeli yönünün duran toplar olduğu önceden biliniyordu; bu nedenle Umar'ın yerine Dilshod Komilov ve Hamraliyev gibi uzun boylu savunmacılar tercih edildi;

Tam kontrol: Uygulamada ise Buxoro duran toplardan yararlanma fırsatı bulamadı, çünkü oyunun temposu ve kontrolü tamamen Namangan ekibinin elindeydi;

Rakibin etkisizleştirilmesi: Namangan kulübü merkezde üstünlük kurarak ev sahibini kendi rahat oyun tarzından tamamen mahrum bıraktı.

Kadro eksikleri ve hücumdaki değişiklikler

Maç öncesinde Navbahor kampında kadro konusunda ciddi sorunlar yaşanmıştı:

Husayn ve Asad'ın yokluğu: Her iki lider futbolcu da soğuk algınlığı ve sakatlık nedeniyle bu önemli karşılaşmayı kaçırmak zorunda kaldı;

Kojo ve Shoxruh'un görevi: Hücum hattına Kojo yerleştirildi ve ilk yarıda aktif olan oyuncu, ikinci yarıda ileri hatta geçen Shoxruhbek Abdurahmonov kendisine verilen görevi mükemmel bir şekilde yerine getirerek golün sahibi oldu;

Yedek oyuncuların geç girme sebebi: Teknik direktör, yedek oyuncuları bilerek daha geç sahaya sürdüğünü, çünkü ilk 11'deki futbolcuların sahada mükemmel hareket ettiğini belirtti.

Temur Kapadze'nin taktiksel esnekliği ve açık görüşleri, Navbahor'un şampiyonanın son aşamasında her türlü zorluğu ve eksikliği aşabilecek, sağlam karakterli bir takıma dönüştüğünü kanıtlıyor.

Sizce Temur Kapadze'nin kadro eksiklerine rağmen Buxoro'yu deplasmanda 4-1 mağlup etmesi teknik direktörlük becerisinin zirvesi mi? Savunmadaki bu tür dağınıklıklar, gelecekteki şampiyonluk maçlarında Navbahor'a pahalıya mal olmaz mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Namangan'ın 'şahinleri' taraftarları için bu analiz makalesini paylaşın!